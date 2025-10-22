Zelenskyj podporil Trumpov návrh rokovať s Ruskom na základe súčasnej línie frontu

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podporil návrh svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby sa súčasná línia frontu stala základom pre rokovania s Ruskom. Zároveň však vyjadril pochybnosti, že by s tým ruský vodca Vladimir Putin súhlasil.
Trump „navrhol, aby sme zostali tam, kde sme, a začali rozhovory“, povedal v utorok Zelenskyj novinárom počas krátkej návštevy v Osle. „Myslím si, že to bol dobrý kompromis, ale nie som si istý, či to Putin podporí. Povedal som to aj prezidentovi,“ uviedol Zelenskyj.
Trump: Nechcem „zbytočné“ stretnutie s Putinom
Snahy ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala v roku 2022, sa opäť zdajú byť na mŕtvom bode.
Americký prezident v utorok oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine so šéfom Kremľa v Budapešti, pretože nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“. Námestník ruského ministra zahraničných vecí medzitým v stredu uviedol, že prípravy na samit medzi Putinom a Trumpom „pokračujú“.