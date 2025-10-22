Zelenskyj podporil Trumpov návrh rokovať s Ruskom na základe súčasnej línie frontu

„Myslím si, že to bol dobrý kompromis, ale nie som si istý, či to Putin podporí. Povedal som to aj prezidentovi,“ povedal ukrajinský líder.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Foto:SITA/AP
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podporil návrh svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby sa súčasná línia frontu stala základom pre rokovania s Ruskom. Zároveň však vyjadril pochybnosti, že by s tým ruský vodca Vladimir Putin súhlasil.

Trump „navrhol, aby sme zostali tam, kde sme, a začali rozhovory“, povedal v utorok Zelenskyj novinárom počas krátkej návštevy v Osle. „Myslím si, že to bol dobrý kompromis, ale nie som si istý, či to Putin podporí. Povedal som to aj prezidentovi,“ uviedol Zelenskyj.

Snahy ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala v roku 2022, sa opäť zdajú byť na mŕtvom bode.

Americký prezident v utorok oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine so šéfom Kremľa v Budapešti, pretože nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“. Námestník ruského ministra zahraničných vecí medzitým v stredu uviedol, že prípravy na samit medzi Putinom a Trumpom „pokračujú“.

