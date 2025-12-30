Zelenskyj oznámil ďalší samit s európskymi spojencami na Troch kráľov. Verí aj v spoločné stretnutie s Trumpom

Rokovania sa uskutočnia v čase blížiaceho sa štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, pričom boje nepoľavujú ani počas posledných týždňov intenzívnej diplomacie.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trump Ukraine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas spoločnej víkendovej tlačovej konferencie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Foto: AP Photo/Alex Brandon
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že budúci týždeň sa vo Francúzsku uskutoční stretnutie lídrov krajín podporujúcich Kyjev v snahe zintenzívniť diplomatické úsilie o ukončenie vojny s Ruskom.

V príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že ešte pred samitom sa 3. januára uskutoční stretnutie bezpečnostných poradcov zo spojeneckých krajín. „Krátko nato sa uskutočnia rokovania na úrovni lídrov – tieto stretnutia sú potrebné. Plánujeme ich na 6. januára vo Francúzsku,“ uviedol Zelenskyj.

Rokovania sa uskutočnia v čase blížiaceho sa štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, pričom boje nepoľavujú ani počas posledných týždňov intenzívnej diplomacie.

Zelenskyj na tlačovej konferencii krátko po zverejnení príspevku vysvetlil, že bezpečnostní poradcovia „prejdú všetky dokumenty, všetky základné východiská“ predtým, ako ich lídri prerokujú na plánovanom samite. Poradcovia sa potom podľa neho stretnú opäť 7. januára, aby „dotiahli detaily“.

Zelenskyj dodal, že Kyjev dúfa aj v následné spoločné stretnutie s európskymi lídrami a americkým prezidentomDonaldom Trumpom.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TrumpVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk