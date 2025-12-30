Zelenskyj oznámil ďalší samit s európskymi spojencami na Troch kráľov. Verí aj v spoločné stretnutie s Trumpom

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že budúci týždeň sa vo Francúzsku uskutoční stretnutie lídrov krajín podporujúcich Kyjev v snahe zintenzívniť diplomatické úsilie o ukončenie vojny s Ruskom.
V príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že ešte pred samitom sa 3. januára uskutoční stretnutie bezpečnostných poradcov zo spojeneckých krajín. „Krátko nato sa uskutočnia rokovania na úrovni lídrov – tieto stretnutia sú potrebné. Plánujeme ich na 6. januára vo Francúzsku,“ uviedol Zelenskyj.
Trump je veľmi nahnevaný pre údajný ukrajinský útok na Putinovu rezidenciu. Je ohrozená snaha o sprostredkovanie mieru?
Rokovania sa uskutočnia v čase blížiaceho sa štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, pričom boje nepoľavujú ani počas posledných týždňov intenzívnej diplomacie.
Zelenskyj na tlačovej konferencii krátko po zverejnení príspevku vysvetlil, že bezpečnostní poradcovia „prejdú všetky dokumenty, všetky základné východiská“ predtým, ako ich lídri prerokujú na plánovanom samite. Poradcovia sa potom podľa neho stretnú opäť 7. januára, aby „dotiahli detaily“.
Zelenskyj dodal, že Kyjev dúfa aj v následné spoločné stretnutie s európskymi lídrami a americkým prezidentomDonaldom Trumpom.