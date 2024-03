Zelenskyj označil Putina za „chorého a cynického“ človeka, čo sa rozpráva sám so sebou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol obvinenia ruského vodcu Vladimira Putina z účasti Ukrajiny na teroristickom útoku na predmestí Moskvy. Vraví, že podľa Putina sú teroristi všetci okrem neho.

„Putin sa dnes opäť rozprával sám so sebou a opäť to vysielali v televízii. Opäť obviňuje Ukrajinu. Choré a cynické stvorenie. Všetci sú teroristi, okrem seba, hoci on je ten, kto bol živí sa terorom dve desaťročia. On je ten jediný – najväčšie okno pre teror. On a jeho tajné služby. A keď bude preč, dopyt po terore a násilí zmizne s ním, pretože je to jeho požiadavka. Nikoho iného,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení jeho kancelárie.

Zelenskyj zdôraznil, že teraz je mimoriadne dôležité venovať pozornosť tým, ktorí potrebujú podporu. Aj keď je podľa neho pre ľudí nepohodlné žiadať o pomoc druhých, treba sa venovať sebe, podporovať a nenechať ľudí s ťažkosťami samých.