Zelenskyj nevylúčil rokovania Putinom. Keď sa ukrajinská armáda dostane ku Krymu, bude k tomu nútený

Vyhlásenia, že ruský vodca Vladimir Putin bude nútený usilovať sa o rokovania, keď sa ukrajinské jednotky dostanú na administratívne hranice s okupovaným Krymom, podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „dávajú zmysel“. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Zelenského rozhovor pre ABC News.

Tajná návšteva šéfa CIA

Ukrajinský líder tak reagoval na správu denníka Washington Post o júnovej tajnej návšteve riaditeľa CIA Williama Burnsa na Ukrajine.

Zelenskyj pritom podľa ABC News nepoprel správu Washington Post, že počas nedávnej návštevy Burnsa v Kyjeve mu ukrajinskí predstavitelia povedali, že cieľom protiofenzívy je priblížiť sa k administratívnej hranici s Krymom a potom prinútiť Vladimira Putina k rokovaniam.

Zelenskyj necíti žiadny tlak zo západu

Na otázku, či je to „možné“, Zelenskyj odpovedal: „Je to absolútne jasná rétorika, ktorá dáva zmysel. Vo chvíli, keď Ukrajina dosiahne administratívnu hranicu s dočasne okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, je veľmi pravdepodobné, že Putin bude nútený usilovať sa o dialóg s civilizovaným svetom, naproti tomu, ako to bolo pred inváziou, pretože bude oslabený.“

Zelenskyj tiež uviedol, že necíti „žiadny tlak“ zo strany západných spojencov, aby bola ukrajinská protiofenzíva rýchlejšia.

„Dnes je iniciatíva na našej strane. Postupujeme, aj keď nie tak rýchlo (ako by sme chceli). Ale postupujeme,“ skonštatoval.