Zelenskyj skritizoval bulharského prezidenta Radeva za jeho proruský postoj, vojnu označil slovom konflikt

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas štvrtkovej návštevy Sofie pohádal s bulharským prezidentom Rumenom Radevom o vojenskej pomoci Ukrajine, pričom ho kritizoval za jeho proruský postoj. Referuje o tom web Politico.

Viac zbraní problém nevyrieši

Počas stretnutia ukrajinskej a bulharskej delegácie Radev povedal, že „vojenské riešenie“ vojny na Ukrajine neexistuje a „čoraz viac zbraní problém nevyrieši“.

„Bože, nedovoľ, aby sa vám prihodila nejaká tragédia a museli by ste byť na mojom mieste,“ odpovedal Zelenskyj a opýtal sa Radeva, ako by Bulharsko konalo v prípade rozsiahlej ruskej invázie.

Nesúhlas s bulharským prezidentom

„Povedali by ste: ‚Putin, prosím, zober si bulharské územie‘? Nie. Som si istý, že ako skutočný prezident by ste nepripustili žiadny kompromis s vašou nezávislosťou. Máte právo nepodporovať pomoc Ukrajine. Ale naozaj by som bol rád, keby ste ma správne pochopili,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident taktiež kritizoval Radeva za používanie slova „konflikt“ namiesto označenia „vojna“ a odmietol návrhy na „diplomatické urovnanie“, pričom vysvetlil, že vojenská pomoc Kyjivu je lepšou možnosťou, ako nechať „vojnu prísť k vám“.

Spoločné hodnoty

„Ukrajina a NATO musia mať spoločné hodnoty. Inak to nemôže byť. Nemôžete podporovať Rusko a udržiavať pritom balansujúce pozície, pretože Rusko chce zničiť NATO, chce zničiť Európu a Európsku úniu… To sú ich ciele. Rozumiete mi?“ zakončil Zelenskyj.

Spomenutý web Politico uviedol, že Radev počas Zelenského prejavu pôsobil „vystrašene“ a často sa díval do svojich poznámok. Bulharský prezident neskôr požiadal o pokračovanie stretnutia bez prítomnosti kamier s tým, že má „návrh“.