Zelenskyj: Muži by sa mali vrátiť na Ukrajinu aspoň platiť dane

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že ukrajinskí muži vo vojenskom veku by sa mali vrátiť zo zahraničia na Ukrajinu, aby podporili ekonomiku svojho štátu a chránili ho. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to v spoločnom vyhlásení s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou.

Na Ukrajinu by sa mali vrátiť aspoň muži

Zelenskyj dostal otázku, či by Estónsko malo vydať Ukrajincov v odvodovom veku na mobilizáciu do ukrajinskej armády. Odpovedal, že na začiatku rozsiahlej ruskej invázie odišli z Ukrajiny do zahraničia ľudia rôzneho pohlavia a veku, pretože nikto nevedel, čo bude ďalej, ukrajinskí občania sa zachránili a susedné štáty Ukrajiny otvorili hranice. Potom sa však podľa neho situácia zmenila a tvrdí, že na Ukrajinu by sa mali vrátiť aspoň muži.

Buď Ukrajine pomôžeme, alebo nie

„Oslobodili sme 50 % územia okupovaného na začiatku totálnej vojny a zatlačili nepriateľa späť. Naši chlapi bojujú už dva roky. A sú ľudia, ktorí počas toho všetkého prekročili hranice a porušovali pravidlá a zákon. A toto je problém týchto ľudí, týchto mužov. Ak sú vo vojenskom veku, musia pomôcť Ukrajine a byť na Ukrajine. Netvrdím, že majú byť hneď v prvej línii,“ poznamenal Zelenskyj.

„Ak chceme zachovať Ukrajinu, ak chceme zachovať Európu, potom musíme všetci pochopiť: buď Ukrajine pomôžeme, alebo nie. Buď sme občania, ktorí sú vpredu, alebo občania, ktorí pracujú a platia dane. Ak nebudú zaplatené dane, nebudú žiadne prostriedky na armádu. A ak nebudú peniaze na financovanie vojakov, tak nebudú ani vojaci, nebude mať kto brániť Ukrajinu. Také sú pravidlá života,“ skonštatoval Zelenskyj.