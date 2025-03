Zelenskyj: Bez americkej pomoci to bude ťažké, ale Ukrajinci neobetujú svoje hodnoty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že pre Ukrajinu bude ťažké čeliť ruskej agresii bez pomoci Spojených štátov, ale ukrajinský ľud nie je pripravený obetovať svoje hodnoty. Povedal to v rozhovore pre Fox News. „Toto (ukončenie americkej vojenskej pomoci) bude pre nás ťažké, bez vašej podpory, ale nemôžeme stratiť naše hodnoty,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder v piatok rokoval v Bielom dome so svojím náprotivkom Donaldom Trumpom. Počas dialógu za účasti tlače vznikol medzi lídrami spor ohľadom podpísania mierovej zmluvy a ukončenia vojny. Po konflikte Zelenskyj predčasne opustil Biely dom a dohodu o kovoch vzácnych zemín pripravenú a odsúhlasenú stranami napokon nepodpísali. Trump neskôr vyhlásil, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Prezident Ukrajiny kontroval, že Kyjev nebude súhlasiť s prímerím ani dohodou o kovoch vzácnych zemín bez bezpečnostných záruk.

Ukrajina je pripravená podpísať dohodu o nerastoch

V nedeľu pre britské médiá Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina je pripravená podpísať dohodu o nerastoch so Spojenými štátmi. „Dohoda, ktorá je na stole, bude podpísaná, ak budú strany pripravené,“ povedal počas nočného stretnutia s niektorými britskými médiami po prelomovom samite v Londýne, na ktorom Francúzsko a Británia navrhli mesačné prímerie vo vojne na Ukrajine, a to „vo vzduchu, na mori a v oblasti energetickej infraštruktúry“. „Som pripravený zapojiť sa do akéhokoľvek konštruktívneho formátu vo vzťahoch s USA,“ povedal Zelenskyj.

Informácie pochádzajú z webu Fox News a agentúry AFP.