Zelenskyj a Macron spolu telefonovali, spomenuli tému „obrannej interakcie“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s jeho francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Ako informoval na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, zhovárali sa o „obrannej interakcii“, situácii na fronte či krokom k zavedeniu ukrajinského mierového plánu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Spomenutý desaťbodový mierový plán predstavil Zelenskyj v novembri 2022 na samite G20 na Bali. Kroky zahŕňajú cestu k jadrovej bezpečnosti, potravinovú bezpečnosť, špeciálny tribunál pre údajné ruské vojnové zločiny a konečnú mierovú zmluvu s Moskvou.

Zároveň vtedy ukrajinský prezident vyzval lídrov G20, aby využili ich silu a primali Rusko, aby upustilo od jadrových hrozieb, a zaviedli cenové stropy na ruské energie.

In an hour-long conversation with @EmmanuelMacron, the 🇺🇦-🇫🇷 defense interaction was effectively discussed. I briefed in detail on the situation at the front. We dwelled on further steps to implement #PeaceFormula, coordinated actions for the upcoming international events.

