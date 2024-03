Putin označil útok v Moskve za barbarský teroristický čin, naďalej podozrieva Ukrajinu z napomáhania

Ruský prezident Vladimir Putin v príhovore k národu v sobotu označil útok v koncertnej sále na západnom okraji Moskvy za „krvavý, barbarský teroristický čin“ a oznámil, že úrady zatkli jedenásť podozrivých, pričom štyroch, ktorí boli priamo zapojení do útoku, vzali do väzby.

Údajná pomoc Ukrajiny

Putin naznačil, že sa snažili prekročiť hranice na Ukrajinu, ktorá sa podľa jeho slov snažila vytvoriť „okno„, aby im pomohla utiecť. Putin ďalej povedal, že v celej krajine prijali dodatočné bezpečnostné opatrenia a na nedeľu vyhlásil deň štátneho smútku.

K zodpovednosti za piatkový útok v koncertnej sále Crocus City Hall v Krasnogorsku na západnom okraji Moskvy sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Predstaviteľ americkej spravodajskej služby pre agentúru The Associated Press (AP) povedal, že americké tajné služby potvrdili, že za útokom stála skupina IS.

Pokus o destabilizáciu spoločnosti

Predstaviteľ spravodajskej služby USA pre AP tiež povedal, že Washington v skoršej časti tohto mesiaca Moskvu informoval. Putin však verejne západné upozornenia na potenciálny útok odmietol ako pokus o vystrašenie Rusov.

„Všetko to pripomína otvorené vydieranie a pokus vystrašiť a destabilizovať našu spoločnosť,“ povedal tento týždeň.