Zdravotní klauni oslavujú 20. narodeniny a vyzývajú: Urobte radosť!

V piatok 5. apríla 2024 vyjdú zdravotní klauni z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors do ulíc a budú oslavovať svoje 20. narodeniny rozdávaním radosti na verejnosti – v uliciach a na námestiach miest. „Aj tí, ktorí majú to šťastie a nechodia s deťmi do nemocníc, budú mať výnimočne príležitosť stretnúť zdravotných klaunov, zažiť ich klaunské umenie a pocit radosti, ktorými obvykle zaplnia detské oddelenia nemocníc či seniorských zariadení,“ hovorí umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák.

Foto: ČERVENÝ NOS

Verejná výzva zdravotných klaunov

Pri tej príležitosti sa organizácia rozhodla verejne vyzvať ľudí na Slovensku, aby oslávili narodeniny Červeného nosa urobením radosti: „Boli by sme šťastní, ak by naše narodeniny s nami oslávilo čo najviac ľudí a darček dali jeden druhému. Aby v tento, ale aj v iné dni roka, urobili niekomu radosť – vo svojom okolí alebo aj náhodnému okoloidúcemu,“ vyzýva v mene občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors výkonný riaditeľ Milan Šagát a dodáva: „K tomu, aby ste niekomu zlepšili náladu predsa netreba veľa. Malé zázraky medzi ľuďmi dokáže priniesť úsmev, milé gesto, pár pekných slov. Veríme, že skutočná empatia a prívetivosť medzi ľuďmi majú silu prispieť k lepšej, ľudskejšej a radostnejšej spoločnosti.“

S výzvou zdravotných klaunov je spojená aj kampaň na sociálnych sieťach. Hasthag kampane je #robimradost.

Foto: ČERVENÝ NOS

Zdravotní klauni v uliciach miest

Profesionálnych zdravotných klaunov môžete stretnúť v piatok 5. apríla v rôznych regiónoch Slovenska – v mestách, v ktorých má Červený nos svoje regionálne tímy – v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, ale aj v Košiciach, Nitre a Lučenci. Zdravotní klauni sa objavia v uliciach, na námestiach, ale aj v okolí obchodných centier. V prípade nepriaznivého počasia potešia návštevníkov niektorých obchodných centier. Do akcie sa zapojí okolo 40 zdravotných klaunov, klaunovať budú vo dvojiciach alebo v menších skupinách.

