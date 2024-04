Zdeno Chára našiel na hokejovom dôchodku vášeň v maratóne. Je to jednoducho beštia, vraví jeho bývalý spoluhráč

Slovenská hokejová legenda Zdeno Chára aj po skončení hráčskej kariéry potvrdzuje, že po fyzickej aj mentálnej stránke je stále na vrchole svojich síl.

Po 24 sezónach v zámorskej NHL zavesil korčule na klinec v roku 2022 a odvtedy sa okrem iných aktivít venuje aj vytrvalostnému behu a triatlonu.

Dva maratóny za sedem dní

Výkonmi na rôznych podujatiach ukazuje, že nejde iba o obyčajnú voľnočasovú aktivitu.

Počas predchádzajúceho týždňa zvládol za sedem dní až dva maratóny elitnej kategórie Majors, absolvoval ich v Bostone a v Londýne.

V pondelok už druhýkrát v kariére odbehol Bostonský maratón a dosiahol výsledný čas 3:30:52 h. Nasledovala rýchla regenerácia a presun do Anglicka, kde sa v nedeľu postavil na štart Londýnskeho maratónu, na ktorom dokonca atakoval svoj osobný rekord.

Prezentoval sa úctyhodným výkonom 3:11:04 h a za vlastným maximom z januára v americkom Houstone zaostal iba o 40 sekúnd. Za zmienku stojí skutočnosť, že za ostatný rok absolvoval už osem maratónov.

Marchand nie je prekvapený

Väčšiu časť hokejovej kariéry strávil Zdeno Chára v tíme Boston Bruins, v ktorom je nezabudnuteľnou legendou či symbolom nezlomnosti, bojovnosti a obetavosti.

Jeho niekdajšieho spoluhráča Brada Marchanda neprekvapilo, že po hokejovej kariére sa zameral na vytrvalostný šport.

„Všetci sme vedeli, že si nájde niečo skutočne náročné, čo si vyžaduje veľa tréningu. Niečo, v čom sa môže naďalej zlepšovať. Je to jednoducho beštia. Má rád výzvy. So svojím zmýšľaním a spôsobom, akým sa každý deň tak dlho pripravoval, si musel nájsť niečo, v čom by mohol pokračovať,“ uviedol Marchand v rozhovore pre boston.com a pokračoval: „Máme radosť, keď ho vidím šťastného, ako si po hokeji užíva niečo iné. Hokeji obetoval mnoho času a úsilia. Je skvelé, že má ďalšiu vášeň, ktorú si na hokejovom dôchodku užíva.“

Nedávno Chára oslávil 47. narodeniny a nezdá sa, že sa chystá „spomaliť“. Ešte vlani v rozhovore pre New York Post uviedol, že by rád absolvoval všetky Majors maratóny.

Chýbajú Chicago, Tokio a Berlín

Za sebou už má Boston, New York aj Londýn, do zbierky mu chýbajú už len Chicago, Tokio a Berlín.

Jednou z výziev pre urasteného niekdajšieho obrancu môže byť aj to, aby na maratónske výzvy nahovoril aj niektorého zo svojich niekdajších spoluhráčov. Príkladom môže byť Patrice Bergeron, ktorý vlani tiež ukončil hráčsku kariéru.

„Skúsil som už mnoho aktivít, hral som tenis či futbal. Zdeno Chára sa ma pokúšal prehovoriť, aby som s ním zabehol nejaké maratóny. Neviem však, či som na to pripravený. Nemyslím si, že moje bedrá a kolená by to zvládli. To isté platí aj o chrbte,“ prezradil Bergeron podľa boston.com a doplnil: „Neviem, ako to robí a obdivujem ho za to. Zee, milujem ťa… V konečnom dôsledku by som však veľmi rád našiel nejakú výzvu, na čo by som sa tešil, pracoval na sebe a pripravoval sa.“

Norrisova trofej a Stanleyho pohár

Len na doplnenie, Zdeno Chára odohral v NHL 1680 zápasov základnej časti za New York Islanders, Ottawu Senators, Boston Bruins a Washington Capitals.

Zaznamenal v nich bilanciu 209 gólov a 471 asistencii. V play-off pridal rovných 200 štartov a 70 bodov (18+52).

V roku 2009 získal Norrisovu trofej určenú najlepšiemu obrancovi profiligy v sezóne, o dva roky neskôr ako kapitán priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára až trikrát si s Bostonom zahral vo finále Stanleyho pohára.

A aby toho nebolo málo, v rokoch 2000 a 2012 so slovenskou reprezentáciou získal strieborné medaily na majstrovstvách sveta.