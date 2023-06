Zbrane pre Ukrajinu sú určené len na obranu, tvrdí Belgicko a vyšetruje ich použitie v Rusku

Belgicko vyšetruje, či zbrane poskytnuté Ukrajine na obranu jej územia neboli použité v bojoch v ruskom pohraničí. Robí tak po správe, že technika vyrobená belgickou spoločnosťou sa objavila v ruskej Belgorodskej oblasti.

Belgický premiér Alexander De Croo v pondelok varoval pred unáhlenými závermi, keďže dodávky v priebehu desaťročí do rôznych regiónov môžu spôsobiť, že sa zbrane objavia na neočakávaných miestach.

Použitie zbraní pre Ukrajinu

„Obranné a informačné služby začali vyšetrovanie, aby si boli úplne istí, čo sa tam stalo,“ povedal De Croo pre belgickú televíziu VRT.

Noviny The Washington Post cez víkend zverejnili rozsiahlu reportáž, podľa ktorej sa zbrane niektorých členských štátov NATO, medzi nimi USA, Poľska, Česka a Belgicka, objavili v Belgorodskej oblasti. Denník vyjadril pochybnosť nad tým, či má Ukrajina zavedené dostatočné kontroly.

Západná provokácia

De Croo uviedol, že štáty Európskej únie dodali Ukrajine zbrane pod podmienkou, že ich použijú iba v napadnutej krajine na obranu jej územia. „Pravidlo je veľmi prísne,“ skonštatoval predseda belgickej vlády s tým, že Rusko by pravdepodobne považovalo použitie zbraní mimo Ukrajiny za západnú provokáciu.

Aj keď by mohol nastať „únik našich zbraní do iných konfliktov“, ak by bola pravda, že zbrane určené na obranu Ukrajiny boli použité v bojoch v Rusku, „brali by sme to mimoriadne vážne“, dodal.