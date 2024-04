Zažil šiestich ministrov, teraz končí. Taraba odvolal z funkcie generálneho riaditeľa SHMÚ

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) odvolal z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martina Benka. Vo funkcii pôsobil viac ako 11 rokov.

Ako ďalej Benko informoval na sociálnej sieti, jeho služba pre SHMÚ bola veľakrát veľmi dobrodružná. Počas jeho úradovania sa na poste šéfa envirorezortu vystriedalo šesť ministrov. Benko tvrdí, že takmer každému musel vysvetľovať, na čo všetko tu SHMÚ vlastne je.

„Možno si ešte niektorí spomínate, že som túto pozíciu bral len na niekoľko týždňov prípadne mesiacov, ale napokon z toho bolo 11 rokov, 8 mesiacov a 28 dní služby, často dosť náročnej. Lebo ono také riaditeľovanie, to vám nie je len tak. Je to ozaj služba 24/7, nekončí odchodom z práce a väčšinou ani víkendom. SHMÚ prajem do ďalších rokov najmä neznížený počet nadšených zanietených zamestnancov, ktorí sú experti na to, čo robia,“ napísal Benko na sociálnej sieti.