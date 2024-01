Závod Tauris Spiš má za sebou úspešnú dekádu

Ročne vyrobí takmer tisíc ton tradične údeného spišského mäsa, slaniny a klobás, či milión balení obľúbenej Zipser šunky.

Spoločnosť Tauris Group, ktorá je súčasťou holdingu ECO – Investment a.s. získala podnik v roku 2014. Prezident holdingu Milan Fiľo v tom čase prisľúbil 100 nových pracovných miest a výrobu špecializovanú na domáce produkty slovenského pôvodu. Svoj sľub dodržal a po rokoch tak vrátil tradíciu výroby a spracovania mäsa do Spišskej Novej Vsi.

Po desiatich rokoch výroby patrí závod k špičke potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Majiteľ realizoval výstavbu chladiarenských a mraziarenských priestorov potrebných na zabezpečovanie plynulého chodu výroby a modernizoval technologické zariadenia vrátane nákupu nových spracovateľských liniek na výrobu tradičných spišských údenín, slanín či nárezového strediska s kapacitou 230 ton mesačne. Súčasťou závodu Tauris Spiš je aj logistické a distribučné centrum. Celková investícia do modernizácie závodu zatiaľ dosiahla viac ako 4,2 mil. EUR.

Foto: ECO-INVESTMENT

Skupina Tauris Group momentálne disponuje štyrmi výrobnými závodmi v Nitre, Rimavskej Sobote, v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho prevádzkuje značkovú sieť 112 maloobchodných predajní Mäsiarstva u Býka a vlastný veľkosklad s mäsom a mäsovými výrobkami. Obrat skupiny dosahuje 156,6 milióna eur. Na Slovensku zamestnáva 1 468 ľudí.

„Pred niekoľkými rokmi sme urobili rozhodnutie, ktoré sa ukázalo správne – vydali sme sa cestou uchovania tradičného mäsiarskeho remesla, tradičných slovenských chutí a sústredenia sa na kvalitu. Nezľaviť z nej, aj keby nás všetci dookola tlačili k múru. Vychádzali sme z presvedčenia, že niekto predsa musí byť na trhu najznámejší a najdôveryhodnejší a to sa bez najvyššej kvality dosiahnuť nedá. Tauris je tou značkou! Už po šiestykrát za sebou sme najdôveryhodnejšou značkou na trhu. Tento titul by sme neobhájili bez toho, aby sme sa nesprávali zodpovedne voči našim klientom, ktorých nezradíme nekvalitou. Neobhájili by sme ho, ak by sme nepristupovali vážne k pracovným podmienkam našich zamestnancov, ktorí sú dôležitou súčasťou príbehu Taurisu, príbehu značky Zipser, voňavých klobás, slanín, salám a nárezov. Patrí im veľké ďakujem,“ povedal na výročnom stretnutí so zamestnancami generálny riaditeľ Tauris Group a.s. Richard Duda.

Foto: ECO-INVESTMENT

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

