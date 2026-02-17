Zaútočil na vlastnú rodinu? Strelcom bol transrodový otec, zabil dvoch ľudí a následne seba - VIDEO

Zábery z hokejového štadióna ukazujú chaos a divákov, ako sa predierajú k východu, zatiaľ čo sa iní ponáhľajú pomôcť obetiam.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Strelba
Na snímke reakcia hokejistov po streľbe na tribúne. Foto: www.youtube.com
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Polícia identifikovala strelca, ktorý v pondelok 16. februára zabil dvoch ľudí a kriticky zranil troch ďalších na stredoškolskom hokejovom zápase na Rhode Islande.

Bol to Robert Dorgan, transrodový otec, ktorý sa v rodinnoprávnych sporoch a príspevkoch na sociálnych sieťach ostro vyjadroval proti nenávisti voči transrodovým ľuďom.

Zbraň použil voči štvorčlennej rodine a ich kamarátovi. Následne ju otočil proti sebe a zabil sa. Používal aj meno Roberta Espositová, píše web nypost.com.

Dôvod na rozvod

Stále nás urážate, ale nečudujte sa, prečo sme ZBESNELI,“ uviedol noc pred útokom v reakcii na príspevok proti transrodovým ľuďom.

Dorgan, otec maturanta zo strednej školy, ktorý súťažil v hokejovom turnaji, údajne v roku 2020 podstúpil operáciu zmeny pohlavia. Jeho transgender identita sa zdala byť zdrojom viacerých rodinných súdnych sporov.

Jeho bývalá manželka podala v roku 2020 žiadosť o rozvod z dôvodu „operácie zmeny pohlavia, narcistických a poruchových osobnostných čŕt“.

Medzi obeťami streľby má byť matka Dorganovho syna, hokejistu, a súrodenec študenta. Nie je jasné, či je jeho bývalá manželka tá istá žena, ktorú zastrelil.

Dorgan bol údajne počas streľby ozbrojený viacerými zbraňami. Náčelníčka polície Tina Goncalvesová pochválila muža, ktorý sa útočníka pokúšal odzbrojiť a aj sa mu to podarilo, no strelec mal pri sebe ďalšiu zbraň.

Tri osoby sú stále v kritickom stave. Žena, ktorú videli odchádzať z policajnej stanice, uviedla, že strelcom bol jej otec, ktorý „má problémy s duševným zdravím“ a bol „veľmi chorý“. „Zastrelil moju rodinu a teraz je mŕtvy,“ povedala.

Zábery z hokejového štadióna ukazujú chaos a divákov, ako sa predierajú k východu, zatiaľ čo sa iní ponáhľajú pomôcť obetiam.

Okruhy tém: Obete Streľba Transrodové osoby Vyšetrovanie Zranení
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk