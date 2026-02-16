Chcela, aby sa súboj skončil čo najskôr. Súperka je biologickým mužom a strkala jej prsty do intímnej oblasti - VIDEO

Stredoškolská zápasníčka Kallie Keelerová opísala nepríjemné zážitky zo súboja, ktorý mala proti výrazne silnejšej protivníčke. Turnaj sa konal v decembri 2025.
Tínedžerka tvrdila, že bola sexuálne napadnutá, kým bola pritlačená k zemi. Neskôr vysvitlo, že jej súperka je biologickým mužom, čo celý incident ešte viac rozvírilo.
Šestnásťročná dievča a druháčka na strednej škole v štáte Washington priznala, že protivníčka jej „siahala medzi nohy a veľmi silno na niekoľko sekúnd strkala prsty do intímnej oblasti“.
Nepripravenosť organizátorov alebo sexuálne šialenstvo? Športovcom na ZOH došli kondómy už po troch dňoch
Hovorila s mamou
Video zo zápasu je na internete, natočila ho matka obete sexuálneho prečinu. Keelerová sa snažila niečo povedať svojej mame, kým ju súperka tlačila na zemi pro zápasení.
Údajne jej mala protivníčka strkať prsty do vagíny. „Nevedela som, čo mám robiť alebo ako sa s touto situáciou vysporiadať. Chcela som len, aby sa zápas skončil,“ uviedla s tým, že sa naschvál nechala zatlačiť tak, aby bol súboj okamžite ukončený.
Meno údajne zvýhodnenej súperky, ktorá je biologickým mužom, by malo byť Taufa’ase’e Tei, známá je aj ako Trixie Tei. Z piatich duelov mala štyrikrát vyhrať.
16-year-old Kallie Keeler didn’t even realize she was wrestling a boy. She didn’t find out until after she says he forcefully pushed his fingers into her vagina. The Puyallup (WA) School District is accused of burying her complaint – now there’s now a criminal investigation. pic.twitter.com/4LRo0ft0wI
— Brandi Kruse (@BrandiKruse) February 10, 2026
V štádiu riešenia
To, že nebola vždy ženou, sa školáčka dozvedela až od trénera inej školy, z čoho bola podľa vlastných slov šokovaná. Po zápase Keelerovej rodičia poslali mejl, aby sa to celé vyriešilo.
„Toto je obrovský problém a niečo, čo absolútne nie je v poriadku. Skutočnosť, že to urobil biologický muž, ktorý sa identifikuje ako žena, je pre nás ešte väčším problémom. Čo ďalej?“ píše sa v správe.
Prípad sa dlho neriešil, no 30. januára 2026 sa to konečne zmenilo. Bolo to takmer dva mesiace po incidente. „Táto záležitosť je predmetom vyšetrovania. Preto nemôžeme zdieľať podrobnosti ani diskutovať o špecifikách prípadu. Môžeme povedať, že bezpečnosť študentov je najvyššou prioritou a že všetky hlásenia týkajúce sa bezpečnosti študentov berieme vážne,“ uviedol hovorca školského obvodu Puyallup pre web christianpost.com.