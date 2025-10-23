Zatajuje Hlina svoj luxusný mercedes? Blaha vyzýva saskára, aby vysvetlil, prečo nemá auto v majetkovom priznaní - VIDEO

Europoslanec za Smer-SDĽuboš Blaha už po druhýkrát vyzýva poslanca Alojza Hlinu (SaS), aby vysvetlil, prečo nemá uvedené v majetkovom priznaní svoj luxusný mercedes.
Hlina nedávno zverejnil fotografiu ako odkaz pre šéfa SIS Pavla Gašpara, na ktorom pózuje s tetovaním na ruke vo svojom mercedese. Na snímku zareagoval aj europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý si všimol dôležitý detail. Ako upozornil, na fotografii vidno luxusné vozidlo, ktoré poslanec Hlina nemá uvedené v majetkovom priznaní.
„Celkom zjavne sedíte vo svojom krásnom mercedese, v ktorom vás bežne vídavame, a ak sa nemýlim, je to mercedes triedy V, čiže fakt veľký voz a ako vidím fajnová sedačka, luxusná značka…Ja len tak rozmýšľam, či ste si toto krásne autíčko dali aj do majetkového priznania, lebo šéfovi SIS vyčítate práve toto,“ pýtal sa Blaha.
Etalón transparentnosti
Europoslanec Blaha vyčítal Hlinovi, prečo informáciu o svojom vozidle zatajuje pred voličmi. „Ruku na srdce pán Hlina, hádam nebudeme občanom Slovenskej republiky niečo zatajovať, že nie? Ja jazdím na šesťročnom aute, ktoré má hodnotu 10- alebo 12-tisíc, ale mám ho uvedené v majetkovom priznaní,“ povedal Blaha.
„Však vy nie ste žiaden karpatský liberál, že nie? Vy ste tu ten etalón transparentnosti a nadávate Pavlovi Gašparovi, že nemá auto, ktoré použil, v majetkovom priznaní, ale vy takisto nemáte auto v majetkovom priznaní. Ako je to možné?“ pýtal sa ďalej Blaha. Europoslanec dúfa, že Hlina sa nebude obhajovať tým, že má mercedes napísané na firmu, čo saskári od začiatku vyčítajú samotnému riaditeľovi SIS.
Hlina sa zatiaľ nevyjadril
Agentúra SITA sa následne na tlačovej konferencii SaS chcela informovať od poslanca Hlinu ako to je s jeho mercedesom a prečo vozidlo nemá uvedené v majetkovom priznaní. Hlina však z tlačovky narýchlo odišiel s tým, že má vystúpiť v rozprave, a tak na otázku odpovedal jeho kolega z SaS Juraj Krúpa.
„Majetkové priznanie dávate vtedy, ak to vozidlo má nejakú hodnotu. Teraz neviem koľko to je, či 30- alebo 35-tisíc eur. Pokiaľ je to vozidlo staršie, a má hodnotu 15- alebo 20-tisíc, tak ho nemusí dávať do majetkového priznania, čiže aby sme sa z toho zas nejakým spôsobom nezbláznili,“ reagoval na našu otázku Krúpa.
Odpovede od Hlinu sme sa dožadovali aj na nasledujúci deň v parlamente, kedy nám poslanec povedal, že na Blahu bude reagovať cez video na sociálnej sieti, no žiadne takéto video zatiaľ nezverejnil.
Blahova druhá výzva
Vo štvrtok sa Blaha opäť prihlásil videom na sociálnej sieti, kde kritizoval ohlušujúce ticho okolo témy Hlinovho mercedesu.
„V prípade šéfa SIS sú to najväčší bojovníci za transparentnosť a brechajú ako rozzúrený rotvajler, ale v prípade Hlinovho mercedesu sa tvária, že stál 50 halierov a netreba ho dávať do majetkového priznania. Už je z nich odrazu roztomilý pudlíček, a že však čo, hádam sa z toho nezbláznime,“ okomentoval Blaha reakciu Krúpu na otázku o Hlinovom mercedese z tlačovej konferencie.
Europoslanec na záver opätovne žiadal od poslanca SaS, aby vysvetlil, prečo nemá mercedes uvedený v majetkovom priznaní a aká je presná hodnota vozidla.