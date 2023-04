Zástupcovia Iniciatívy Ide nám o život apelujú na Hegera, aby zvážil zásahy do usmernenia k tranzíciám (foto)

Zástupcovia iniciatívy Ide nám o život apelujú na dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera (Demokrati), aby zvážil politické a neodborné zásahy, ktoré by viedli k zrušeniu usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k tranzíciám.

Odborný štandard rezortu zdravotníctva podpísaný bývalým ministrom Vladimírom Lengvarským krátko pred jeho odchodom z funkcie, a s ktorým nadobudlo účinnosť aj odborné usmernenie, by mali zjednotiť medicínske postupy v danej oblasti. Transrodovým ľuďom by bola umožnená zmena mena, priezviska a rodného čísla bez nutnosti chirurgického zákroku.

Splnili len jednu požiadavku

Zástupcovia iniciatívy upozorňujú, že jeho zrušenie by mohlo viesť k opätovnému vystaveniu transrodových ľudí protiústavnej praxi nútených sterilizácií a ohrozeniu bezpečnosti menšín na Slovensku. Pripomenuli tiež, že za pol roka od teroristického útoku na LGBTI+ komunitu Hegerova vláda naplnila len jednu požiadavku iniciatívy, a to prijatie regulácie zaisťujúcej dôstojnejší proces tranzície a zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. Iniciatíva Ide nám o život to uviedla v tlačovej správe.

„Od dôveryhodných zdrojov z úradu vlády a ministerstva zdravotníctva vieme, že poverený minister plánuje zrušiť odborné usmernenie na zjednotenie postupov pri zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou. Je v protiklade s deklarovanou snahou pomôcť LGBTI+ ľuďom, aby sa im na Slovensku lepšie žilo,” hovorí majiteľ podniku Tepláreň a zástupca Iniciatívy Roman Samotný.

Zakladateľ kaviarne Tepláreň Roman Samotný počas brífingu iniciatívy Ide nám o život pred Úradom vlády v Bratislave, na tému: Plánuje premiér zrušiť odborné usmernenie MZ SR k medicínskej tranzícii? Bratislava, 18. apríl 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

Vznikla by absurdná situácia

Podľa riaditeľa Iniciatívy Inakosť Martina Macka by zrušenie usmernenia mohlo mať podobné účinky ako prijatie novely zákona o rodnom čísle od poslankyne Národnej rady (NR) SR Anny Záborskej (Kresťanská únia), o ktorej by sa malo rokovať v máji.

„Na Slovensku by tak vznikla absurdná situácia: medicínske tranzície by prebiehali naďalej a transrodoví ľudia by tak výzorom zodpovedali preferovanému rodu a nie tomu uvedenému v dokladoch, ktoré by sa nedali zmeniť,” vraví Macko.

Výkonný riaditeľ Inakosť Martin Macko počas brífingu iniciatívy Ide nám o život pred Úradom vlády v Bratislave, na tému: Plánuje premiér zrušiť odborné usmernenie MZ SR k medicínskej tranzícii? Bratislava, 18. apríl 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

„Je na mieste pýtať sa povereného premiéra a ministra, ako chce po prípadnom zrušení usmernenia zabezpečiť proces právnych tranzícií na Slovensku a ako plánuje predísť jeho úplnému znemožneniu, a teda ceste Maďarska, ktoré je v tejto otázke v spore s EÚ a Radou Európy,” doplnil.

Negatívny vplyv na životy ľudí

Platnosť usmernenia i spôsob jeho prijatia sú spochybňované poslancami NR SR, niektorými zástupcami rezortu zdravotníctva i premiérom. Podľa skúseností transrodových ľudí však nejednoznačný postoj štátu negatívne ovplyvňuje aj praktickú implementáciu usmernenia.

„Napriek tomu, že som splnila všetky požiadavky, ktoré boli na mňa kladené a ošetrujúci lekár mi vydal potvrdenie potrebné na právnu zmenu pohlavia v dokladoch v súlade s platným usmernením, matrika v Spišskej Novej Vsi odmieta mojej žiadosti vyhovieť,” priblížila transrodová žena Charlotte Srnčík.

Transrodová žena Charlotte Srnčíková počas brífingu iniciatívy Ide nám o život pred Úradom vlády v Bratislave, na tému: Plánuje premiér zrušiť odborné usmernenie MZ SR k medicínskej tranzícii? Bratislava, 18. apríl 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

Zara Kromková z komunitného a poradenského centra pre LGBTI+ ľudí Prizma Košice tiež skonštatovala, že od usmernenia očakávali zlepšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa tranzície. Podotkla, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti je nedôstojná a pre nemálo ľudí aj finančne a logisticky neúnosná, keďže potrebujú cestovať stovky kilometrov za odborníkmi, ktorých posudky a potvrdenia potrebujú k tranzícii.

Odborníci tiež varujú

Pred zrušením usmernenia vystríhajú aj odborníci, podľa ktorých by malo nepriaznivé dôsledky pre zdravie i bezpečnosť transrodových ľudí na Slovensku.

„Bez usmernenia nebude jasné, na základe čoho majú matričné úrady postupovať, a je vysoko pravdepodobné, že nebudú vôbec vybavovať žiadosti o zmeny údajov od transrodových ľudí alebo budú trvať na protiústavnej praxi nútených kastrácií a sterilizácií ako pred platnosťou usmernenia,” vysvetlil psychológ z inPoradne Andrej Kuruc.

Psychológ z inPoradne Andrej Kuruc počas brífingu iniciatívy Ide nám o život pred Úradom vlády v Bratislave, na tému: Plánuje premiér zrušiť odborné usmernenie MZ SR k medicínskej tranzícii? Bratislava, 18. apríl 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

Dodal, že na poradňu sa mnohí transrodoví ľudia obracajú s neistotou, či si budú môcť zmeniť doklady. Mohlo by to zhoršiť ich psychické zdravie, ohroziť ich uplatnenie na trhu práce i znížiť ich životný štandard.

„Ľudia nás kontaktujú aj preto, že nevedia, ako postupovať, boja sa zvýšenej nenávisti, ako aj o svoj život,” dodal.