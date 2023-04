Mimovládne organizácie apelujú na vládu, aby neschválila Karasovu novelu. LGBTI+ párom vraj s majetkovými pomermi nepomôže

Viaceré mimovládne organizácie apelujú na vládu, aby neschválila novelu zákona o nadáciách z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Návrh, ktorý by mal zaviesť súkromné nadácie a podľa povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa pomôcť LGBTI+ párom s usporiadaním majetkových pomerov, považujú za ohrozujúci pre fungovanie občianskej spoločnosti i nadačné prostredie.

Situácia LGBTI+ rodín

Taktiež si nemyslia, že by riešil situáciu LGBTI+ rodín. Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia Pontis, Iniciatíva Inakosť a Centrum pre filantropiu to uviedli v tlačovej správe. Vyzývajú tiež vládu, aby problematiku riešila tak ako vo vyspelých demokratických štátoch, a to zavedením registrovaných partnerstiev či manželstiev.

Taktiež na vládny kabinet apelujú, aby bola správa súkromného majetku riešená inou právnou úpravou než novelizáciou nadačného zákona, tak, aby nebolo zasiahnuté do súčasného verejnoprospešného usporiadania mimovládneho sektora.

Páry rovnakého pohlavia

Páry rovnakého pohlavia by oproti ostatným boli znevýhodnené, ak by si museli na správu svojho majetku zakladať súkromné nadácie.

„Pre väčšinu ľudí na Slovensku to nebude riešenie. Správu nadácie sprevádza administratíva, je potrebné mať základné právne povedomie a nie je jasné, čo sa stane v prípade rozchodu páru a ich nezhode na prerozdelení majetku. V zahraničí tento spôsob správy majetku využívajú najmä bohaté rodiny,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko.

Braxatorisová považuje krok za nesystémový

Návrh kritizovali viaceré existujúce nadácie. Spolupracujúca advokátka Nadácie Pontis Eva Braxatorisová považuje daný krok za nesystémový, pretože spája do jedného zákona súkromné záujmy bohatých osôb a tradičnú oblasť podpory verejnoprospešných záujmov.

„Či už to bude rodinná alebo súkromná nadácia, návrh narušuje koncept verejnoprospešnosti, na ktorom je celá nadačná činnosť postavená viac ako 20 rokov. Takáto úprava patrí do novely iného zákona, napr. Občianskeho zákonníka, tak, ako je to v Českej republike,“ vraví správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu Zuzana Thullnerová.

Ochrana veriteľov

Je toho názoru, že dané riešenie do nadačného zákona nepatrí. Podľa Nadácie Zastavme korupciu návrh vytváral priestor pre podvodníkov a obchádzanie daňovej povinnosti, a hoci ministerstvo pôvodné pravidlá sprísnilo, podľa riaditeľky nadácie Zuzany Petkovej majú stále rezervy, napríklad v oblasti ochrany veriteľov.

Nadácie a mimovládky požadovali od ministra Karasa stiahnutie a prepracovanie novely. Rezortu spravodlivosti tiež adresovali hromadnú pripomienku, ktorú podpísalo viac ako 1 200 občanov. Karas napriek tomu predložil návrh do Legislatívnej rady vlády.

„Všetky poradné orgány vlády, ktoré zabezpečujú spoluprácu s neziskovým sektorom, vláde odporučili materiál vrátiť na prepracovanie, a to hlavne z dôvodu neparticipatívnej prípravy novelizácie, ale aj z dôvodu viacerých obsahových nedostatkov,” uviedol splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Prípravu návrhu bez konzultácií so zástupcami nadácií označil za neprijateľnú.