Zastaranú životnú poistku môžete preniesť k výhodnejšej konkurencii

Nevyhovuje vám stará životná poistka? Môžete ju jednoducho preniesť do poisťovne s výhodnejšími podmienkami. Mnohí poistenci o tejto možnosti nevedia, pritom patrí k najlepším riešeniam, ako si prispôsobiť poistenie aktuálnej životnej situácii.

„Prenos nevýhodného poistenia do poisťovne s výhodnejšou ponukou je nový trend, ktorý má na trhu už väčší podiel než nové zmluvy či zmeny v existujúcich poisteniach. Ide o novinku, ktorá umožňuje majiteľom zastaraných životných poistení založených aj pred desiatkami rokov prejsť ku konkurencii a získať aktuálne výhodnejšie podmienky, ktoré viac zodpovedajú ich životnej situácii,“ vysvetľuje Beáta Ihring, riaditeľka pre životné poistenie sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave, a dodáva: „Hoci klientovi nastavíme zmluvu nanovo, stále pracujeme s existujúcimi pripoisteniami z pôvodnej zmluvy. Vyberieme však atraktívnejšie a aktuálnejšie pripoistenia, navýšime poistné sumy. Dochádza dokonca aj k zníženiu poistného.“

Podľa nej je pre klienta veľkou výhodou prenosu, že väčšina poisťovní už akceptuje prenos čakacích dôb. To znamená, že keď klient vymení poisťovňu, nemusí prečkať tzv. karenčnú dobu. Klient totiž už prečkal karenčnú dobu v pôvodnej poisťovni.

Karenčná doba je ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti poistenému alebo poškodenému neposkytuje poistné plnenie. Môže ísť o dobu od dvoch do dvanástich mesiacov.

Po prestupe do novej poisťovne a akceptácii čakacích dôb pôvodná zmluva jednoducho zaniká.

„Samozrejme, aj pri prenose existujúceho poistenia do inej, výhodnejšej poisťovne je potrebné vyplniť zdravotný dotazník, aby poisťovňa zistila, či sa poistencovi výrazne nezhoršil zdravotný stav a už nespĺňa podmienky zahrnuté v pôvodnej zmluve,“ upozorňuje B. Ihring.

Úprava poistenia je výhodnejšia ako zrušenie

Tretinu zmlúv životného poistenia tvoria podľa nej úplne nové zmluvy. Uzatvárajú si ich mladí ľudia, ktorí vstupujú do pracovného procesu a radi by sa zabezpečili. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí si založili rodinu a čerpajú hypotéku. Pod ťarchou väčšej zodpovednosti nadobúdajú pocit, že musia mať tieto záväzky kryté pri nečakaných udalostiach.

Častým prípadom je zrušenie alebo zmena starej zmluvy. K zrušeniu sa pristupuje, ak má klient poistenie, ktoré už nekryje jeho potreby, je drahé, produkt je zastaraný alebo nevýhodný. „Treba si dať pozor, každý sprostredkovateľ by mal poznať svojho klienta a jeho zdravotný stav. Je možné, že sa jeho zdravotný stav v čase zmenil k horšiemu a už mu nebude možné nikdy uzavrieť nové poistenie. Alebo iba s vyššou cenou poistného. Vtedy odporúčam ponechať pôvodné poistenie,“ dopĺňa B. Ihring.

Zmeny na starých zmluvách sa robia, ak je aj s odstupom času produkt výhodný. Vtedy odborníci odporúčajú dopoistiť iba vybrané riziká, o ktoré má klient záujem, či navýšiť poistné sumy. Postup je veľmi jednoduchý, realizuje sa cez interné systémy poisťovní alebo formou žiadosti o zmenu, ktorá je do stanoveného času zakceptovaná.

Nové trendy v životnom poistení prinášajú väčšiu flexibilitu

Niektoré poisťovne v životnom poistení ponúkajú aj poistenie kritických – vážnych chorôb s viacnásobným plnením. Poistenie tak nezanikne po diagnostikovaní prvej vážnej choroby, ale klient môže mať plnenie aj z ďalších skupín vážnych chorôb v zmluve.

Ďalšou výhodou v niektorých životných poisteniach je opcia na navýšenie poistných súm. Je určená mladým ekonomicky aktívnym ľuďom, ktorí si chcú, v prípade významnej životnej udalosti, o pár rokov neskôr zabezpečiť možnosť navýšenia poistných súm bez skúmania ich zdravotného stavu. To znamená, že dnes nemusia platiť za to, čo nepotrebujú, ale využijú to, až keď príde správny čas.

Novinkou v ostatných rokoch sú aj špeciálne na mieru ušité životné poistenia pre vybrané zamestnania – napríklad pre lekárov na vyhorenie, IT špecialistov na problémy s karpálnym tunelom, cestovania chtivých študentov na cudzokrajné choroby.

„Optimálne nastavenie životného poistenia je však veľmi individuálnou záležitosťou. Iné potreby môže mať otec viacčlennej rodiny a iné slobodný mladý človek. Prioritou je však vždy kryť veľké, závažné riziká, ako sú úmrtie, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu či dlhšia práceneschopnosť, pri ktorých je potrebné nahradiť stratu príjmu či rastúce výdavky. Dobre nastavené poistenie by tak malo pokryť záväzky a aj bežné mesačné výdavky,“ uzatvára B. Ihring.

