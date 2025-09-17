Skvelá Zapletalová! Na MS v Tokiu sa dostala do finále na 400 m prekážok - VIDEO

Do osemčlenného finále postupovali po dve najlepšie zo všetkých troch semifinále a ďalšie dve s najlepším časom.
Slovenská reprezentantka Emma Zapletalová sa na atletických majstrovstvách sveta v japonskom Tokiu prebojovala na 400 m prekážok už do finále. Medzi okteto najlepších sa nedostala druhá Slovenka Daniela Ledecká.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Nitry Zapletalová v prvom semifinále nefinišovala medzi najlepšou dvojicou, ktorá postupovala priamo. Bola však tretia a výkonom 53,22 sekundy, ktorým len o štyri stotinky zaostala za „osobákom“, bola najlepšia medzi atlétkami, ktoré nepostúpili priamo. Celkovo mala piaty najlepší čas.

Pri čakaní na ďalšie semifinálové výkony súperiek bola zverenka holandského trénera Brama Petersa uvoľnená, akoby tušila, že piatkové finále jej neujde. O medailu bude bojovať 19. septembra o 14.27 h SELČ.

Bežalo sa mi dobre, šla som taký môj štandard. Tréner ma upozorňoval na to, aby som to rozbehla rýchlejšie, nech mi súperky neujdú. Ak by sa mi príliš vzdialili, nemusela by som na nich stačiť. Po pretekoch mi písal, že to bol dobrý beh. Verím, že vo finále zo seba dostanem ešte viac. Možno to rozbehnúť ešte viac. Môžem byť spokojná, bolo to kúsok od osobáku, aj keď som šla ďalej časom a musela som čakať. Čas bol kvalitný a verila som, že by to malo stačiť. Myslím si, že ešte tam sú nejaké rezervy, možno v tom úvode. Uvidíme vo finále, nechám prekvapiť samú seba.

Emma Zapletalová vo videu SAZ

V stredu boli lepšie ako Zapletalová len fenomenálna Holanďanka Femke Bollová (52,31 s), Gianna Woodruffová z Panamy (52,66 s) a Američanky Jasmine Jonesová aj Dalilah Muhammadová (53,01 s resp. 53,14 s).

Ledecká v stredu finišovala šiesta v treťom semifinále výkonom 54,94 sekundy, v konečnom účtovaní obsadila napokon 18. pozíciu. Za osobným rekordom zaostala o 25 stotín sekundy.

