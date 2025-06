Zapletalová sa blysla v Hengele tretím miestom! Súperila s holandskou hviezdou Bolovou - VIDEO

Zlatý míting FBK Games v holandskom Hengele priniesol radosť aj pre slovenských fanúšikov atletiky. Emma Zapletalová skončila v behu na 400 m prekážok na tretej priečke časom 54,71 s.

Iba šesť stotiniek jej chýbalo k splneniu prísneho limitu 54,65 na septembrové MS v Tokiu, kde majú istotu štartu zo Slovákov zatiaľ iba Gabriela Gajanová (800 m) a Dominik Černý (chôdza na 35 km).

Tretíkrát pod 55 sekúnd

Zverenka holandského kouča Brama Petersa si zabehla sezónne maximum 54,71 a stiahla tri stotinky zo svojej premiéry v tejto sezóne 25. mája v Bruseli.

Zapletalová tretí raz v kariére dosiahla čas pod 55 sekúnd a jej 54,71 z Hengela jej jej druhý najlepší. Rýchlejšia bola len 10. júla 2021 na víťazných ME do 23 rokov v estónskom Tallinne, čas 54,28 s je dodnes platný slovenský rekord. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

„Na šiestej prekážke som zakopla kolenom a vyhodilo ma to z rytmu. Potom som to dobiehala a nakoniec dobehla na treťom mieste. Viem, že to mohlo byť ešte lepšie, ale počkáme si nabudúce,“ uviedla Emma Zapletalová prostredníctvom fejsbuku SAZ.

Iba dve boli lepšie

Zapletalovú zdolali v Hengele len európska rekordérka, majsterka sveta (2023) a majsterka Európy (2022, 2024) Femke Bolová z Holandska (52,51 – rekord mítingu) a Panamčanka Gianna Woodruffová (54,54), siedma na OH 2021 a MS 2022.

„Bežalo sa mi výborne. Atmosféra bola úžasná, keďže Femke Bolová bola hlavná hviezda. Snažila som sa predviesť svoj beh a som vďačná za tretie miesto,“ doplnila Zapletalová.

Slovenská rekordérka sa najbližšie predstaví vo štvrtok 12. júna o 21.36 h na mítingu Diamantovej ligy Bislett Games v nórskom Osle. Ako prvá Slovenka bude na štarte mítingu DL v tejto sezóne.