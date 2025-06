Hanebný iránsky škandál. Na ázijskom šampionáte znásilnili ženu, ďalší člen výpravy kradol - VIDEO

Ázijské majstrovstvá v atletike v juhokórejskom Gumi sužuje škandál iránskeho tímu, ktorý sa už rieši na najvyšších miestach v západoázijskej krajine.

Dvaja atléti a reprezentačný tréner boli zatknutí na základe obvinenia zo skupinového znásilnenia, už predtým bol jeden člen družstva prichytený pri krádeži. Informoval o tom web sport.cz.

Víťaz hodu diskom z Ázijských hier 2022 Huseyn Rasuli a prekážkar Masoud Kamran spolu s reprezentačným trénerom a bývalým ázijským halovým šampiónom v behu na 1 500 m Amirom Moradinom boli 31. mája zadržaní kórejskou políciou a sú obvinení zo sexuálneho napadnutia 20-ročnej ženy.

K incidentu malo dôjsť v hoteli, ktorý obýval iránsky tím. Podľa miestnych médií sa žena stretla s jedným zo športovcov v bare a nalákal ju do hotela, kde malo dôjsť k činu, ktorý kórejské úrady klasifikovali ako „zvláštne znásilnenie“ a za ktorý hrozia vysoké tresty.

Predtým bol za krádež počas šampionátu zatknutý ďalší iránsky športovec. Po zaplatení pokuty ho prepustili.

Incidenty však vyvolali rozruch aj v samotnom Iráne.

Pred sídlom tamojšej atletickej federácie sa už medzičasom konala demonštrácia, ktorej účastníci požadovali odstúpenie prezidenta Ehsana Haddadiho, olympijského medailistu v hode diskom, ale bezpečnostné sily ju rozohnali.

Haddadi bol s tímom v Kórei, ale otázky novinárov o obvineniach zo znásilnenia odbil odpoveďou, že s tímom nebol v kontakte.

#FreeIran2025 : June. 3 — Tehran — #Iran

A group of track and field athletes protest against Sports Minister Ehsan Haddadi in front of the Ministry of Sports and Youth building.

They chant: „Incompetent Minister – Resign, Resign“#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر#IranProtests pic.twitter.com/vVShxRvwSH

— sheer_iran (@sheriran95) June 3, 2025