Záplavy v Indonézii zabili najmenej 15 ľudí

Ďalších osem osôb je nezvestných.
Indonézski záchranári nesú telo obete bleskovej povodne na Bali. Foto: Indonézska národná pátracia a záchranná agentúra via AP
Najmenej 15 ľudí prišlo o život pri záplavách v Indonézii. Osem ďalších je nezvestných. Uviedol to v utorok indonézsky úrad pre zvládanie katastrof.

Pôvodne bolo hlásených 23 nezvestných osôb, ale hovorca úradu Abdul Muhari neskôr oznámil, že „15 ľudí našli mŕtvych“. Pátranie po zostávajúcich ôsmich podľa jeho slov pokračuje. Operáciu však sťažujú masívne zosuvy pôdy v postihnutej oblasti, uviedol Abdul v skoršej správe.

Monzúnová sezóna, ktorá v Indonézii trvá zvyčajne od novembra do apríla, často prináša zosuvy pôdy, bleskové záplavy a choroby prenášané vodou.

Najmenej 18 ľudí zomrelo pri septembrových záplavách na ostrove Bali. V januári zasiahli záplavy a zosuvy pôdy provinciu Stredná Jáva a zabili najmenej 25 ľudí.

