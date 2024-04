Zaplavené diaľnice, letisko aj ulice. Dubaj sa po prudkých dažďoch ocitol pod vodou (video+foto)

Spojenými arabskými emirátmi sa prehnali silné dažde a viaceré časti Dubaja sa ocitli pod vodou. Zaplavené sú úseky viacerých diaľnic, ulice a tiež medzinárodné letisko. Informovala agentúra AP.

Domáce aerolinky Emirates oznámili, že pozastavili odbavovanie pasažierov až do polnoci. Na svojom profile neustále aktualizujú informácie a cestujúcim neodporúčajú, aby chodili na letisko. Tiež ponúkajú pomoc s opútovnými rezerváciami.

Emirates is suspending check-in for passengers departing @DXB from 8:00am on 17 April until midnight, due to operational challenges caused by bad weather and road conditions. Affected customers can contact their booking agent or visit https://t.co/H1klWYurOd for rebooking. (1/3) pic.twitter.com/88P1WJHB2n

— Emirates Support (@EmiratesSupport) April 17, 2024