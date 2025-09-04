Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna

Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so štvrtkovým kvalifikačným futbalovým zápasom na Majstrovstvá sveta 2026 medzi mužstvami Slovenska a Nemecka.
Slovenskí futbalisti vstupujú do kvalifikácie MS 2026 s odhodlaním a vierou vo vlastné sily
Počas zápasu, ktorý sa uskutoční o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, budú policajti dohliadať na bezpečnosť v okolí štadióna a na plynulosť cestnej premávky.
Futbal: Slovensko - Nemecko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO
„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova,“ uvádza bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Vodičom odporúčajú, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli.