Zápas o „hornú šestku“ v Banskej Bystrici sa skončil remízou 1:1, herne mal však navrch Trenčín (video)

V piatkovej predohrávke 20. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2023/2024 remizovala Dukla Banská Bystrica na svojom trávniku s tímom AS Trenčín 1:1. V metropole stredného Slovenska na seba narazili dve 32-bodové mužstvá, ktoré sa netaja ambíciou postúpiť do hornej „šestky“ tabuľky.

Do vedenia išli Bystričania

Aj napriek hernej dominancii hostí išli v 58. minúte do vedenia Bystričania. Tých opäť strelecky potiahol reprezentačný útočník Róbert Polevka, ktorý zaznamenal už jedenásty gól v aktuálnej sezóne.

„Chceli sme byť ešte nebezpečnejší smerom dopredu, ale hráči AS nás donútili hrať často v bloku. Nepríjemne nás ‚pressovali‘ a boli sme pod tlakom,“ zhodnotil Polievka pre oficiálny web Banskobystričanov. Zo spomínaného tlaku Trenčania vyťažili vyrovnávajúci zásah Artura Gajdoša, ktorý zrušil vedenie domácim už po 12 minútach.

„Vzhľadom na priebeh duelu nie sme so ziskom bodu spokojní. Myslím si, že sme boli lepší, no nebolo nám súdené dať viac gólov. Môj zásah ma teší, ale veľmi rád by som ho vymenil za výhru,“ vysvetlil Artur Gajdoš pre oficiálny web AS Trenčín. S hernou stránkou svojho tímu bol spokojný hosťujúci kouč Ilija Stolica, veď jeho zverenci súpera jednoznačne prestrieľali v pomere 16:5.

Dva zápasy pred koncom základnej časti

„Bol to dobrý zápas. Ukázali sme našu hru, teda to, čo chceme hrať. Napriek tomu, že sme predviedli svoj futbal, mali sme veľa kombinácií, držali sme loptu, často sme strieľali a mali i šance, aj tak neberieme tri body,“ povedal Stolica pre web AS Trenčín.

Oba tímy čakajú ešte dva zápasy pred koncom základnej časti súťaže. Aktuálne štvrtá Banská Bystrica nastúpi najbližšie v Trnave a 2. marca sa predstaví v domácom zápase s Košicami. Trenčínu aktuálne patrí 5. priečka v tabuľke. Futbalisti spod hradu Matúša Čáka absolvujú v nasledujúcom kole domáci súboj s bratislavským Slovanom a so základnou častou sa rozlúčia v Skalici.