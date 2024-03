Západný Balkán je pre Slovensko a Európsku úniu dôležitý, máme záväzok, ktorý však neplníme, tvrdí Lajčák

Máme záväzok, ktorý neplníme. Európska únia (EÚ) a krajiny západného Balkánu neboli pri vstupe týchto štátov do európskeho spoločenstva seriózne.

Myslí si to diplomat a osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Priština a Belehrad a ďalšie regionálne otázky západného Balkánu Miroslav Lajčák.

Západný Balkán je dôležitý

Vysvetľuje, že otázka rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu klesala v rebríčku priorít spoločenstva aj pre migračnú krízu či Brexit. Súčasne sa tieto krajiny ešte stále vyrovnávajú so svojou vojnovou minulosťou. Podľa Lajčáka je však západný Balkán pre Slovensko a Európsku úniu dôležitý.

Krajiny, ktoré patria pod označenie západný Balkán sú Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Albánsko.

„Západný Balkán predstavuje taký vnútorný dvor Európskej únie. V roku 2003 dala Európska únia oficiálny sľub, že sa krajiny západného Balkánu stanú členmi Európskej únie. Nikto takýto prísľub nemá. Žiadna iná krajina na svete,“ uviedol Lajčák v relácii Okno do sveta, ktorú pripravuje agentúra SITA.

„A ani jedno, ani druhé nebola pravda“

Počas posledných 23 rokov z celého západného Balkánu však do európskeho spoločenstva vstúpilo len Chorvátsko.

„To znamená, že máme záväzok a neplníme ho. Európska únia im hovorila: áno, samozrejme, jedného dňa budete členmi našej rodiny a oni nám zas hovorili: áno, samozrejme, my tomu veríme a všetko pre to robíme. A ani jedno, ani druhé nebola pravda,“ upozornil slovenský diplomat.

Ruská agresia na Ukrajine

Podľa Lajčáka však všetkým otvorila oči ruská agresia na Ukrajine. Povedali si, že „táto pretvárka nemôže ďalej pokračovať a mali by sme byť seriózni. Dostalo sa to do trochu inej polohy. Už nejde o rozširovanie zóny európskych hodnôt a pravidiel, ale skôr ide o geopolitickú nevyhnutnosť pre Európsku úniu. Zo všetkých riešení je pre nás najlepšie, aby sa tieto krajiny stali súčasťou EÚ, ale, samozrejme, bez akýchkoľvek zľav, to znamená, že musia splniť podmienky,“ myslí si diplomat.

Dodáva, že Slovensko je na Balkáne vnímané ako priateľská krajina a má čo ponúknuť. „Aj my sme boli v ,predsieni´, kde sú teraz oni a vieme, čo to znamená, aký je to pocit, čo treba pre to urobiť. Máme im veľa čo ponúknuť a naša diplomacia im veľa ponúkla a aj stále ponúka. Takže pre Slovensko je Balkán jedna z nemnohých tém, kde by sme mali právo aj povinnosť sa profilovať,“ povedal.