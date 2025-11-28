Žampovci sa chystajú bodovať v Copper Mountain. Mám dobrý pocit, vraví Andreas

Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Andreas Žampa začal sezónu 2025/2026 bodovaným umiestnením, keď v obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončil na 28. mieste.
V podobnom duchu a možno aj o čosi lepšie by chcel zajazdiť v piatok v americkom Copper Mountain. Na štarte 1. kola sa predstaví s číslom 43. Základný cieľ bude postup do 2. kola, čiže do tridsiatky najlepších.
Andreas si verí
„V Colorade je špecifický sneh, treba dobre nastaviť materiál a vybrať správne lyže. Cieľ je bodovať a pokúsiť sa o čo najlepší výsledok, aby tých bodov bolo čo najviac. Verím si a budem rád, ak to bude možno aj najlepší výsledok v kariére,“ povedal prostredný zo Žampovcov vo videu, ktoré médiám sprostredkoval Zväz slovenského lyžovania.
Pekné spomienky
Tridsaťdvaročný Tatranec priznal, že na Copper Mountain má z minulosti dobré spomienky. „Pred štyrmi rokmi som tu vyhral obrovský slalom v rámci Severoamerického pohára s vysokým štartovným číslom 32. Aj preto mám teraz dobrý pocit,“ pripomenul Andreas.
Doma aj v USA
Jeho starší brat Adam sa vydá na trať druhého obrovského slalomu olympijskej sezóny s vysokým číslom 60.
„Snehu nie je veľa, ale teploty sú mínusové. Zjazdovka je preparovaná. Máme za sebou kondičnú prípravu v domácich podmienkach a neskôr sme sa presunuli na tréning do Ameriky. Dúfame, že vybojujeme nejaké body, lebo potrebujeme ďalšie miestenky na olympijské hry. Dáme do toho všetko,“ skonštatoval Adam Žampa.
Favorit Odermatt
V 65-člennom štartovnom poli nechýba obhajca veľkého glóbusu aj malého za obrovský slalom Marco Odermatt. Fenomenálny Švajčiar bude mať číslo 6, s jednotkou vyštartuje Rakúšan Stefan Brennsteiner.
V Copper Mountain sa prvé kolo začne o 18.00 h SEČ. Druhé kolo je naplánované na 21.00 h SEČ. Copper Mountain v Colorade je špecifické aj vysokou nadmorskou výškou. Štart pretekov je vo výške 3410 m a cieľ o 422 m nižšie.