Nastal čas strhnúť si náplasť. Kilde sa po 700 dňoch vracia na súťažné svahy - VIDEO

Aleksander Aamodt Kilde sa opäť hlási o slovo v pretekoch Svetového pohára v USA.
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aleksander Aamodt Kilde
Nórsky zjazdár Aleksander Aamodt Kilde sa vracia na súťažné svahy po vyše 700 dňoch od zranenia. Foto: SITA/AP
Je čas strhnúť si náplasť a postaviť sa na štart! To sú slová nórskeho zjazdára Aleksandra Aamodta Kildeho, ktorý takmer dva roky nezažil atmosféru pretekov Svetového pohára.

Dôvodom bolo ťažké zranenie z januára 2024 počas zjazdu vo švajčiarskom Wengene.

Dochrámal sa tam poriadne. Celkový víťaz SP v sezóne 2019/2020 mal porezané pravé lýtko a komplexne zničené ľavé rameno. Pretrhli sa mu nervové zakončenia, istý čas nemohol hýbať prstami na nohách. Nefungovali mu motorické funkcie a pohyboval sa len na invalidnom vozíku.

Päť operácií aj sepsa

Nezlomný Nór podstúpil päť operácií a v dôsledku infekcie v ramene utrpel aj sepsu. Počas poctivej rehabilitácie si užíval aj hviezdny status partnera Mikaely Shiffrinovej, ale nesúťažným dňom je definitívne koniec. Kilde sa postaví na štart štvrtkového super G v americkom Copper Mountain.

Tridsaťtriročný severan bude mať v 1. kole štartovné číslo 22, takže sa predstaví v tridsiatke najlepších. Pôvodne uvažoval, že sa vráti začiatkom decembra v Beaver Creeku, ale stane sa tak o týždeň skôr v Copper Mountain.

Na štarte nebude chýbať ani obhajca malého glóbusu za super G Švajčiar Marco Odermatt (č. 11), a tiež druhý a tretí najúspešnejší muži z minulej sezóny – jeho krajan Stefan Rogentin (10) a Rakúšan Vicent Kriechmayr.

Nadišiel čas…

„Konečne idem do toho a myslím si, že je to tak správne. Nadišiel čas strhnúť si náplasť. Viem, že nebudem úplne vpredu vo výsledkovej listine, ale človek nikdy nevie. Už teraz som šťastný, že nadišiel deň D. Je tam aj nervozita, ale tá k tomu patrí. Cítim sa výborne,“ cituje Kildeho web ORF.

Na margo tréningu a celkovo prípravy na prvé preteky po dlhočiznej pauze poznamenal:

Krok po kroku

„Nič som neoklamal, šiel som na sto percent. Verím, že to také bude aj v pretekoch. Avšak 700 dní bez súťaženia sa musí prejaviť. Pôjdem krok po kroku a verím, že skúsenosťami sa budem posúvať dopredu. Malá nervozita nikdy nie je na škodu.“

Prvé preteky v super G mužov v rámci SP 2025/26 sa vo štvrtok začnú o 19.00 h.

