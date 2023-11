Zakladateľ Marketing RULEZZ Peter Šebo: Neprežijú najsilnejší ani najinteligentnejší, ale…

Tvorca PS:Digital a najväčšej marketingovej konferencie na Slovensku o najnovších trendoch, úspechu a programe Marketing Rulezz 2023.

1. Čo vás viedlo k zakladaniu PS:Digital a najväčšej marketingovej konferencie na Slovensku – Marketing RULEZZ?

Sú to dva pomerne odlišné príbehy. Agentúru PS:Digital som sa rozhodol založiť na jeseň roku 2013 a od 1. 1. 2014 začala fungovať. Chcel som zužitkovať dovtedy nadobudnuté skúsenosti, know-how a predovšetkým kontakty z mojich predchádzajúcich pôsobení. Zdá sa, že to celkom vyšlo a dnes je PS:Digital podľa slovenských marketérov najznámejšou digitálnou agentúrou na Slovensku.

Konferencia išla ako prirodzené pokračovanie mojich aktivít z mesačníka Stratégie, kde som spolu s kolegami začal eventové aktivity v rámci rozvoja internetového marketingu na Slovensku. A tak v roku 2011 vznikla špecializovaná konferencia Mobile RULEZZ, ku ktorej sa postupne pridala Internet RULEZZ a ďalšie edície. Tieto dve ťažiskové sa neskôr spojili do jednej veľkej s názvom Digital RULEZZ a tá sa pred 3 rokmi premenovala a preformátovala na najväčšiu marketingovú konferenciu na Slovensku s viac ako 1 000 offline a online účastníkmi – Marketing RULEZZ.

Foto: Marketing RULEZZ

2. Čo podľa vás robí túto konferenciu jedinečnou na slovenskom trhu?

Myslím, že je to kombinácia unikátneho programu, ktorý vždy ponúkne to najlepšie z domácej aj zahraničnej marketingovej scény. Tento rok bude napríklad žijúca legenda svetovej reklamy, Les Binet, jeden zo spoluautorov legendárnych vianočných reklám pre John Lewis a autor viacerých zásadných marketingových kníh. Ďalej je to silný dôraz na networking účastníkov a dnes už aj jej aktuálna veľkosť. Jednoducho, kto nebol na aktuálnom Marketing RULEZZ, vzdáva sa príležitosti stretnúť najdôležitejších stakeholderov v marketingovej komunite na Slovensku.

3. Môžete nám prezradiť jednu alebo dve tematické oblasti, ktoré budú dominovať na tohtoročnej konferencii a na čo všetko sa môžu účastníci tešiť?

Na jednej strane hovoríme „Back to the Roots“, teda vráťme sa k tomu, čo v marketingu skutočne funguje. Najmä v dobe, ktorá je poznačená infláciou, vojnou u susedov či rastúcimi cenami energií. Na druhej strane sa ale vždy snažíme priniesť aktuálne trendy a novinky, aby si značky vedeli lepšie plánovať svoje budúcoročné marketingové aktivity.

Foto: Marketing RULEZZ

4. Aké digitálne marketingové trendy považujete v súčasnosti za najvýznamnejšie?

Popri neustále rastúcom význame videa a špeciálne jeho krátkych foriem na výšku (TikTok, Reels, Shorts…) vidíme masívny nástup vyžívania AI v marketingu. A aj o tom budeme na tohtoročnej konferencii hovoriť.

5. Ako Marketing RULEZZ reaguje na neustále sa meniace digitálne prostredie a udržiava svoj obsah relevantný?

Sledujeme zahraničné konferencie, celoročne sledujeme obsah a výskumy najdôležitejších marketérov sveta a radíme sa s expertmi v odbore o tom, čo by malo zaznieť na takejto výročnej konferencii.

Foto: Marketing RULEZZ

6. Marketing je o komunikácii. Aké metódy používate na konferenciách, aby ste podporili interakciu medzi účastníkmi a spíkrami?

Ako primárny kanál využívame skvelý slovenský nástroj Slido, ktorý dokáže interaktívne prepájať publikum s prednášajúcimi. Sekundárne ale vytvárame maximálne možné podmienky pre osobný networking (časové, priestorové, atmosférou).

7. Aký dopad má konferencia Marketing RULEZZ na marketing na Slovensku podľa vašich skúseností a spätnej väzby?

Je dobré, že na Marketing RULEZZ sa stretnú najdôležitejší ľudia z našej brandže. Takže okrem nazbierania inšpirácií je to o stretnutiach, dohadovaní spoluprác a zhodnotenia aktuálneho roka a situácie na trhu.

Foto: Marketing RULEZZ

8. Ako meriate úspech konferencie a čo pre vás znamená úspešné podujatie?

V prvom rade je to spokojnosť účastníkov a spätná väzba od nich, ale aj partnerov a spíkrov samotných. Na jeden strane ju zbierame hodnotiacimi dotazníkmi, či osobnými rozhovormi, ale ako dôkaz nám slúži najmä každoročne zvyšujúca sa účasť.

9. Máte nejaké osobné motto alebo filozofiu, ktorá vás viedla k úspechu v digitálnom marketingu a podnikaní?

Áno. Je to výrok Carlesa Darwina, ktorý síce o existencii digitálneho marketingu vo svojej dobe netušil, ale jeho slová sú pre mňa absolútne nadčasové: „It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.“ Takže voľne preložené: „Neprežijú najsilnejší ani najinteligentnejší, ale tí, ktorí sú najviac schopní prispôsobiť sa zmenám.“

Foto: Marketing RULEZZ

10. Čo by ste poradili mladým talentom, ktorí chcú vstúpiť do sveta digitálneho marketingu?

Mladých veľmi láka práve to slovo „digitálny“. To je výborná pridaná hodnota, keď má niekto prirodzený záujem o túto oblasť. Ale začať treba od marketingu, jeho princípov, najnovších poznatkov a štúdii. Ak má niekto vedomosti v tomto smere, je to veľké plus. Pretože ten „digital“ sa dá doučiť pomerne rýchlo, ak má oň človek prirodzený záujem.

11. Môžete prezradiť, aké novinky alebo projekty plánuje PS:Digital v blízkej budúcnosti?

Rád by som, ale sám to presne neviem:D Okrem toho, že v januári oslávime 10 rokov na trhu, našu každodennú realitu prispôsobujeme aktuálnym trendom, novinkám a okolnostiam. Takže rovnako, ako sme pred rokom úspešne založili nový tím „content hunterov“, ktorí sa zameriavajú práve na krátke videá a dnes veľmi aktívne implementujeme AI do našej práce. A čo bude na budúci rok? Uvidíme, ale už teraz sa na to teším. 😊

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Marketing RULEZZ