Zákazníci rozhodli: Kaufland je opäť najobľúbenejším potravinovým reťazcom na Slovensku

Kvalitné produkty, výhodné ponuky a dôraz na potreby zákazníkov, to sú dôvody, prečo sa Slováci pri nákupoch potravín najradšej spoliehajú na Kaufland. V prestížnom rebríčku KPMG dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie značky na trhu a lídrom medzi reťazcami sa stal už štvrtýkrát.

Zákazníci si svoje obľúbené značky nevyberajú náhodou. Najradšej ich nakupujú preto, lebo im ponúkajú to, čo hľadajú. Niekedy rozhoduje cena, inokedy kvalita, výborné služby či celkový zážitok z nákupu. Aj tento rok spoločnosť KPMG zisťovala, ktorým značkám dôverujú najviac a z prieskumu vyplynulo, že v kategórii potravinových reťazcov sa stal suverénnym víťazom Kaufland.

V zozname TOP 50 Zákaznícky najobľúbenejších značiek získal titul najobľúbenejšieho obchodného reťazca a potvrdil tak, že Slováci si na nákupy potravín najradšej vyberajú práve jeho predajne. Rebríček KPMG vytvárajú hodnotenia zákazníkov, ktoré odrážajú ich pozitívne skúsenosti s jednotlivými značkami a Kaufland v ňom obhájil svoje prvenstvo medzi obchodnými reťazcami. Prieskum zákazníckej skúsenosti sa realizoval v 23 krajinách a na Slovensku prebieha už osem rokov. Zúčastnilo sa ho vyše 2 500 respondentov, ktorí doň poskytli viac ako 25-tisíc odpovedí. Pri hodnotení 132 značiek, ktoré pôsobia na našom trhu, si všímali kritériá ako empatia, očakávania, personalizácia, riešenie problémov alebo čas a úsilie. Štúdia KPMG, ktorá skúma zákaznícku skúsenosť na Slovensku, je tak dôveryhodným zhrnutím informácií, ktoré o značke hovorí len spotrebiteľská verejnosť, pričom neberie do úvahy, ako sa hodnotia samotné spoločnosti.

Medzi potravinovými reťazcami si Kaufland udržal líderskú pozíciu už štvrtýkrát. Foto: Kaufland

„Zlepšenie zákazníckej skúsenosti sa nedosahuje zo dňa na deň. Úspešné značky vedia, že je to dlhý proces plný výziev a v časoch využívania nových technológií, automatizácie procesov, snahy po efektívnej personalizácii a nedostatku zamestnancov tieto výzvy zostávajú naďalej prítomné. Súčasný rebríček zároveň ukazuje, že zákazníci túžia po osobnej komunikácii a predovšetkým po tom, aby im značky rozumeli,“ hovorí Lygia Fullbrook, partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za Poradenské služby.

V rebríčku Top 50 Zákaznícky najobľúbenejších značiek pre rok 2024 sa Kaufland spomedzi hodnotených spoločností zaradil do prvej tridsaťpäťky a získal nielen náskok oproti konkurencii, ale aj víťazstvo v sektore potravinových reťazcov. Medzi predajcami potravín sa stal pre spotrebiteľov „love brand“ najmä vďaka kvalite, širokému sortimentu a čerstvosti produktov, no verejnosť ocenila aj jednoduchú orientáciu v jeho prevádzkach či ochotných predajcov, ktorí pri nákupe dokážu poradiť. V porovnaní s minulým rokom si Kaufland polepšil skóre najmä v kategóriách integrita či riešenie problémov. Zákazníci mu dôverujú aj preto, že poskytuje cenovo výhodné ponuky, no uvítali tiež možnosť rýchlych a úspešných reklamácií s možnosťou vrátenia tovaru.

Kvalitné výrobky, široký sortiment, férové ceny, to všetko spotrebitelia v obchodnom reťazci oceňujú. Foto: Kaufland

„Vždy nám záležalo na tom, aby spotrebitelia vnímali Kaufland ako miesto, kde nájdu pod jednou strechou kvalitu, široký výber a férové ceny,“ vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. „To, že sme sa na Slovensku opäť stali najobľúbenejším predajcom potravín, je pre nás obrovským uznaním, ale aj záväzkom do budúcnosti. Aj naďalej totiž chceme byť prvou voľbou pre nákupy našich zákazníkov a prinášať im tie najlepšie služby, ktoré im uľahčia každodenný život.“

Prvenstvo v prestížnom rebríčku KPMG TOP 50 Zákaznícky najobľúbenejších značiek získal Kaufland už štvrtý rok, čo dokazuje, že spotrebitelia si všímajú jeho snahu byť lídrom medzi obchodnými reťazcami. Vďaka ponúkanej kvalite, výhodným cenám a zákazníckemu prístupu tak dlhodobo zostáva spoľahlivým partnerom slovenských domácností pri každodenných nákupoch.

