Zahraniční dôchodcovia bývajúci mimo EÚ musia zaslať Sociálnej poisťovni dôležité potvrdenie, až potom dostanú penziu

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom Európskej únie, nežijú ani vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve, majú do 15. októbra tohto roka povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití.

Tlačivo k potvrdeniu o žití

Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie. Tam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze po predchádzajúcom doručení potvrdenia o žití. Upozornil na to Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami Európskej únie, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári. Tlačivo k potvrdeniu o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z krajín mimo EÚ, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

Úradne overený podpis

Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. septembra tohto roka.

Tlačivá k potvrdeniu o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. V rôznych jazykoch sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa k 30. júnu tohto roka vyplatila do zahraničia spolu 34,6 tisíca dôchodkových dávok, z toho 3,7 tisíca do krajín mimo Európskej únie. Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do zámoria – do Kanady to bolo 1,5 tisíca penzií a do USA cez tisíc dôchodkov. Do krajín EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 30,9 tisíca dôchodkov, z toho 15,7 tisíca dôchodkov išlo do Českej republiky a 3,9 tisíca do Nemecka.