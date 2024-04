Záhadná smrť 40-ročného Petra. Za tragédiu vraj môžu policajti, píšu mnohí na sociálnych sieťach

Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) sa zaoberá prípadom, pri ktorom zomrel 40-ročný Peter. Dva dni po zadržaní políciou totiž skonal v nemocnici. Na sociálnych sieťach viacerí vyjadrili podozrenie, že za jeho smrť môžu práve popradskí policajti, ktorí ho údajne brutálne zbili.

O prípade informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, ktorý sa začal 22. marca divokou jazdou muža. Peter mal so svojím MBW narážať do obrubníkov i zvodidiel, a preto svedkovia zavolali políciu.

Pohrýzol policajta

Tí našli muža s rozbitým autom na čerpacej stanici a chceli ho zadržať. Žiadnej naháňačke podľa televízie nedošlo. Peter sa však začal agresívne brániť a údajne kričal, že ho hliadka chce zabiť. Jedného policajta dokonca pohrýzol tak, že musel ísť na ošetrenie. Muža sa podarilo spacifikovať až donucovacími prostriedkami.

Policajti pred umiestnením muža do cely kontaktovali jeho mamu a dokonca ju priviezli na oddelenie. Tam svojho syna videla s krvavými ústami a podliatymi očami. Išli do nemocnice, kde mal lekár skonštatovať, či je schopný byť v cele alebo musí byť hospitalizovaný. Rozhodol však, že vraj môže byť umiestnený do cely.

Pri odchode z nemocnice skolaboval

Peter však pri odchode z nemocnice v aute skolaboval. Ihneď sa vrátili, kde nakoniec o dva dni zomrel. Podľa pitevnej správy mal mať Peter rozsiahly infarkt. Jeho matka tiež potvrdila, že jej syn mal vážne psychické problémy a ako zistila televízia, riešil ich drogami.

Prípadom sa už zaoberá polícia, ktorá dala aj prešetriť postup. „Pracovníci ÚIS preverujú túto situáciu, avšak z doposiaľ zistených príčin nevyplýva, žeby malo prísť k trestnej činnosti zo strany policajtov,“ uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.

Viac si o prípade prečítajte na stránke Noviny.sk.