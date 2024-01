Začnime nový rok 2024 na koncertoch v Slovenskej filharmónii

Koncertná sezóna Slovenskej filharmónie pokračuje sériou januárových koncertov, ktoré odštartoval slávnostný Novoročný koncert. V ponuke je ďalších šesť programov. Koncerty sa uskutočnia v Koncertnej sieni aj v Malej sále SF. Na pódiách budú stáť naše telesá – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) a Slovenský komorný orchester (um. vedúci Ewald Danel). Za dirigentským pultom bude stáť šéfdirigent Daniel Raiskin, ale privítame aj viacerých hosťujúcich dirigentov a sólistov.

Január 2024 ponúkne dvojicu symfonických koncertov so šéfdirigentom Danielom Raiskinom, ktorý o koncertoch 11. a 12. januára o 19.00 povedal: „Pripravili sme nádherný program s vtipným a zábavným Polyfonickým tangom Alfreda Schnitkeho na úvod večerov. Pokračovať bude brilantný a krásny Mozartov klavírny koncert č. 21 so skvelým českým interpretom Lukášom Vondráčkom. V druhej polovici zaznie Symfónia c mol Edvarda Griega, zaradená v rámci filharmonických sezón vôbec po prvýkrát. Hudbu nórskeho skladateľa dobre poznáme – suity z Peera Gynta alebo jeho slávny klavírny koncert, ale v mladom veku skladateľ skomponoval tiež krásnu symfóniu.“ Pripojte sa k nám po sviatočných koncertoch – nie je lepší spôsob ako začať nový rok než s našou ponukou,“ dodal šéfdirigent Daniel Raiskin.

Joanna Sochacka. Foto: Slovenská filharmónia

Nasledovať budú ďalšie januárové koncerty. Klavírny recitál Joanny Sochackej v utorok 16. januára o 19.00. Mladá poľská klaviristka prinesie do Malej sály Slovenskej filharmónie ojedinelý repertoár. Predstaví tvorbu ženských autoriek. Diela priekopníčky Fanny Mendelssohn sa skĺbia so sonátami významnej poľskej autorky Grażyny Bacewicz. Súčasnú tvorbu pre klavír predstaví dielom mladej ukrajinskej skladateľky a klaviristky Anfisy Bobylovej. Vo štvrtok 18. januára o 19.00 sa k nášmu orchestru opäť vráti mladý český dirigent so sľubne sa rozvíjajúcou medzinárodnou kariérou Jiří Rožeň. Sólistom večera bude český violončelista Petr Nouzovský, v ktorého interpretácii zaznejú Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester Piotra Iľjiča Čajkovského. Program doplní predohra Straka Zlodejka Gioacchina Rossiniho a suita z baletu Daphnis a Chloé č. 1 a č. 2 Maurica Ravela, ktorá zaznie spolu so Slovenským filharmonickým zborom v naštudovaní zbormajstra Jana Rozehnala. Nasledovať bude symfonická dvojica koncertov vo štvrtok a piatok 25. a 26. januára o 19.00 pod taktovkou Martina Leginusa, riaditeľa Opery SND. Sólistom večerov bude výnimočný husľový virtuóz Milan Paľa, v ktorého interpretácii tentokrát zaznie 2. husľový koncert prešporského rodáka Ernő von Dohnányiho. V druhej polovici koncertov si pripomenieme Rok českej hudby 2024 zaradením 7. symfónie Antonína Dvořáka. Januárový koncert Slovenského komorného orchestra jeho členovia už tradične venujú svojmu zakladateľovi prof. Bohdanovi Warchalovi. Koncert Hommage à Bohdan Warchal je na programe v nedeľu 28. januára o 16.00. Po boku komorného orchestra sa predstaví slovenský violončelista dlhodobo žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta, ktorému bolo v roku 2023 udelené japonské štátne vyznamenanie – Rád vychádzajúceho slnka. Milovníkov starej hudby určite poteší úvodný koncert cyklu Stará hudba, v utorok 30. januára o 19.00, na ktorom sa predstaví súbor Il cuore barocco s umeleckým vedúcim Petrom Zelenkom a sólistkou Michaelou Kuštekovou. Spoločne naštudujú Händlovu kantátu Agrippina condotta a morire. Je hudobným zobrazením príbehu matky rímskeho cisára Nera, ktorú na smrť odsúdi vlastný syn. Hudba zachytáva Agrippininu cestu na popravisko. Súbor zložený z mladých hudobníkov hrá na dobových nástrojoch, respektíve ich verných kópiách, vďaka čomu sa interpretačne čo najvernejšie približuje niekdajšiemu barokovému zvuku ansámblov.

Petr Nouzovský. Foto: Slovenská filharmónia

Vstupenky na koncerty si kúpite v Pokladnici Slovenskej filharmónie vo všetky pracovné dni od 12.00 – 18.00 alebo online na filharmonia.sk.

Informačný servis