Začína sezóna očkovania proti chrípke – najviac využívané je v Bratislavskom kraji

Teraz je ten správny čas spojiť sa so svojím obvodným lekárom a dohodnúť sa s ním na objednaní vakcíny.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Nurse making vaccine injection to elderly patient
Foto: Adobe Stock
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Mal by ich byť dostatok pre všetkých záujemcov.

Podľa štatistík zdravotnej poisťovne Union sa dalo vlani zaočkovať proti chrípke najviac ľudí z Bratislavského kraja. Nasledovali obyvatelia Prešovského a Košického kraja. „Keď sa pozrieme na vekové skupiny, očkovanie proti chrípke využívajú úplne najviac muži a ženy vo veku od 60-69 rokov. Druhou najzaočkovanejšou skupinou sú deti vo veku od narodenia do 8 rokov. Ostatné vekové skupiny sú zastúpené menej,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Očkovanie proti chrípke je pre poistencov Unionu zdarma, avšak každý rok ho využije len malé percento ľudí. „Sú to asi 3% z nášho poistného kmeňa,“ dopĺňa B. Dupaľová Ksenzsighová.

Počet poistencovPohlavie
VekMZCelkový súčet
0 – 8 rokov1 7631 7303 493
9 – 17 rokov7266471 373
18 – 29 rokov5326351 167
30 – 39 rokov1 2251 3552 580
40 – 49 rokov1 3291 1692 498
50 – 59 rokov1 1391 2092 348
60 – 69 rokov1 8471 8863 733
70 – 79 rokov1 2031 5322 735
80 – viac rokov280606886
Celkový súčet10 04410 76920 813

Ak ste minuloročnú zimu chrípku dostali a mala nepríjemný priebeh, možno by ste mali zvážiť očkovanie aj vy. „Rovnako tak osoby so zníženou imunitou, seniori, učitelia, a najmä zdravotníci – všetci títo ľudia totiž patria do rizikových skupín, ktoré sú chrípkou ohrozené najviac,“ odporúča Ingrid Dúbravová, revízna lekárka zdravotnej poisťovne Union. Ako ďalej dodáva, chrípka je jedným z najzávažnejších infekčných ochorení dýchacieho systému. Každoročne u nás spôsobí množstvo ťažkých komplikácií, napríklad zápal pľúc, prínosných dutín alebo stredného ucha. Dôsledkom tejto infekcie môžu byť neurologické problémy a dokonca aj zápal srdcového svalu – myokarditída.

Niektorí ľudia by nemali byť zaočkovaní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom (ľudia, ktorí majú ťažkú alergiu na slepačie vajcia, ľudia, ktorí mali závažnú reakciu na očkovanie proti chrípke v minulosti, deti mladšie ako 6 mesiacov). Očkovanie by sa taktiež malo odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. Rizikové skupiny by mali očkovanie opakovať každý rok, pretože vírusy chrípky a zloženie vakcíny sa stále vyvíjajú a menia.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať, pričom na výber sú hneď štyri vakcíny, ktoré sa v týchto dňoch postupne naskladňujú do lekární. „Plne uhrádzame Vaxigrip tetra a Influvac tetra. a Vaxigrip. Dostupná je tiež vakcína Influvac, kde stanovenú výšku doplatku (maximálne do 2,60EUR) v súčasnosti kompenzuje držiteľ registrácie. Nakoľko vakcíny proti chrípke nemajú preskripčné obmedzenia, predpísať ich môže nielen u všeobecný lekár, ale aj lekár inej odbornosti, ako napríklad gynekológ,“ informuje B. Dupaľová Ksenzsighová.

Existujú aj nazálne vakcíny ako Fluenz Tetra a Fluenz, ktoré sa aplikujú cez nosovú sliznicu – ako sprej a sú využívané najmä pediatrami u detí. Od minulého roka sú však už len čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia u detí od 2 do 12 rokov. Dobrou správou je, že doplatok, ktorý za tieto vakcíny musíte zaplatiť v lekárni si viete uplatniť (požiadať o jeho preplatenie) v rámci benefitu Doplatky za lieky pre deti.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Firmy a inštitúcie: Union poisťovňa
Okruhy tém: Chrípka Očkovanie Očkovanie proti chrípke PR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk