Začína sa natáčať životný príbeh hudobnej legendy Karola Duchoňa, do kín príde na budúce leto

Príbeh jednej z najväčších hudobných legiend Československa Karola Duchoňa, sa dostane na plátna kín už na budúce leto. Režisér Peter Bebjak začne nakrúcať film o živote tohto populárneho speváka v nasledujúcich týždňoch.

Pop ikona

Dobový hudobný film Duchoň divákom priblíži cestu chlapca z vidieckej kapely, ktorý sa stal skutočnou pop ikonou 70. a 80. rokov. Postavy vo filme ožívajú pod vedením talentovaného Vladislava Plevčíka, ktorý si zahrá samotného Karola Duchoňa.

„Karol Duchoň je spevák, ktorého hudbu poznajú všetky generácie Slovákov, a preto máme často pocit, že poznáme aj jeho. Veľmi dlho sme premýšľali, kto by ho dokázal stvárniť najlepšie, kto by bol dostatočne tvárny a kto by nechal vyniknúť Duchoňa, lebo je to jeho príbeh, ktorý prinášame na plátna kín. Nechceli sme, aby niekto chronicky známy predstieral, že ním je. Vladko Plevčík je pre túto úlohu dokonalý. Vie spievať, je to talentovaný herec a v kombinácii s prácou umeleckého maskéra Martina Jankoviča budete mať pocit, že je prelom 70. a 80. rokov a vy sedíte vo V-čku,“ uviedol režisér Peter Bebjak.

Verejný a súkromný život

V postave jeho prvej manželky Eleny sa predstaví Anna Jakab Rakovská. Rodičov Karola Duchoňa stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V menšej úlohe sa diváci môžu tešiť na populárneho Tomáša Maštalíra.

Film, ktorý príde do kín v lete 2025, bude súčasťou osláv 75. výročia narodenia a 40. výročia úmrtia Karola Duchoňa. Scenár filmu vznikal niekoľko rokov a bol vytvorený v spolupráci s rodinou Duchoňa a jeho najbližším spolupracovníkom Ľubošom Zemanom, vďaka čomu autenticky zachytáva nielen verejný, ale aj súkromný život hudobníka.

Film Duchoň vzniká v koprodukcii s VOYO a distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje Continental Film.