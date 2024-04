Záchranári počas Veľkej noci zasahovali najmä kvôli alkoholu. Tento kraj obsadil prvenstvo

Počas veľkonočných sviatkov muselo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZSS) SR vyslať ambulancie záchrannej zdravotnej služby k pacientom so zdravotnými problémami, ktoré súviseli s alkoholu. Od piatka 29. marca do pondelka 1. apríla do 14:00 zasahovali záchranári celkovo 211-krát. Najviac zásahov bolo počas Bielej soboty, keď k pacientom smerovali posádky až 69-krát.

Prvenstvo má Žilinský kraj, záchranári tu riešili alkohol až v 33 prípadoch.

„Naopak, najmenej volaní v súvislosti s alkoholom evidujeme v Trnavskom kraji, a to 14 za celé sledované obdobie,“ informoval zástupca hovorcu OS ZZS SR Richard Bolješik. Medzi tradičné diagnózy veľkonočných sviatkov patrili aj bolesti brucha. Na operátorov linky tiesňového volania 155 sa s tráviacimi problémami obrátilo spolu 454 pacientov.