Začal sa Národný týždeň manželstva a na trnavskej radnici ocenili páry, ktoré spolu držia už desiatky rokov

Národný týždeň manželstva odštartovali v Trnave oceňovaním najdlhšie trvajúcich manželstiev.

Viceprimátorka Eva Nemčovská prijala na radnici manželské páry, ktoré kráčajú po spoločnej ceste životom už desiatky rokov.

Pocta vernosti a láske

Rozália a Štefán Bílikovci sú manželmi 62 rokov, Cecília a František Martinkovičovci 61 a Katarína a Marián Urbanovci Miklážovci sú v spoločnom manželstve 59 rokov.

Oceňovanie takýchto manželských zväzkov označila viceprimátorka Nemčovská za poctu vytrvalosti, vernosti a láske.

Ocenené páry sa netajili tým, že spoločný život nebol vždy prechádzkou ružovou záhradou, ale prišli aj horšie dni. Napriek tomu nikdy neoľutovali chvíle, keď sa spoznali.

Bolo lepšie aj horšie

Bílikovcom sa stalo osudným cestovanie vlakom do Bratislavy, kde ona chodila do školy a on do práce. Nasledovali tanečné zábavy a potom nočné odprevádzanie z nich. Svoje životy spojili 5. novembra 1961.

„Bolo aj lepšie, bolo aj horšie, ale tolerovali sme jeden druhého a museli sme mať aj trpezlivosť,“ hovorí o manželstve Rozália Bíliková.

Súhlasil aj čoskoro 85-ročný František Martinkovič, ktorý po desiatkach rokov s manželkou Cecíliou hovorí, že v mladosti musel prekonať veľa prekážok, aby ju získal. Ale stálo to podľa neho za to.

„Nevymenil by som ju za nič na svete. Aj keď občas prišla „hrmavica,“ na druhý alebo tretí deň sa vyjasnilo, a už bolo dobre,“ zdôraznil potrebu trpezlivosti, tolerancie a odpúšťania.

U manželov Urbanovcov Miklážovcov trvalo udobrovanie sa ešte kratšie. „Nikdy sme si nelíhali do postele s hnevom,“ prezradila Katarína Urbanová Miklážová recept na dlhotrvajúce manželstvo.

Podpora manželstva

Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu v Trnave vyhľadáva dlhotrvajúce manželstvá už niekoľko rokov. Vždy si od manželov pýta aj rady, ako spoločne vydržať celé desiatky rokov.

„Možno sa môže zdať, že každý rok je to o tom istom, ale opak je pravdou. Každé jedno manželstvo má osobitný prínos a dodáva neskutočnú nádej na možnosť žiť v krásnych, plnohodnotných a najmä milujúcich manželstvách,“ povedal.

Centrum pomoci pre rodinu podľa neho ocení v spolupráci s piešťanskou radnicou aj najdlhšie manželstvá z Piešťan.

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi.

Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.