Moták rezignoval ako tréner Třinca. Strieda ho slovenský asistent Boris Žabka

Zdeněk Moták rezignoval na pozíciu trénera šesťnásobného českého majstra HC Oceláři Třinec.
HC Oceláři Třinec
Český tím HC Oceláři Třinec sa dvakrát stal českým šampiónom pod trénerom Zdeňkom Motákom. Foto: archívne, www.facebook.com
Tri a pol sezóny vydržal Zdeněk Moták na lavičke HC tímu Oceláři Třinec, najúspešnejšieho hokejového klubu v Česku posledných rokov.

Nastal však čas, aby skončil a to z vlastnej vôle. Moravský klub v sobotu prijal jeho rezignáciu.

Mužstvo šestnásobného českého majstra dočasne prevzal doterajší slovenský asistent Boris Žabka.

Rekordných sedem prehier

Moták sa rozhodol skončiť po paitkovej prehre v Pardubiciach (3:5) v čase, keď sa Třinec nachádza na siedmej priečke extraligovej tabuľky. nedávno tím postihol nečakaný herný a výsledkový výpadok – sedem prehier za sebou. Je to negatívny rekord v klubovej histórii.

Postavil sa k tomu čelom

„Prevzal som osobnú zodpovednosť. Myslím si, že je fér voči majiteľom, vedeniu, realizačnému tímu aj hráčom a tiež fanúšikom, že som sa k situácii postavil čelom. Ďakujem všetkým,“ uviedol Moták na klubovom webe.

V prvých dvoch rokoch svojho pôsobenia v Třinci Moták nadviazal na úspešnú éru Václava Varaďu a s tímom s výraznou slovenskou stopou získal dva majstrovské tituly. V minulej sezóne to už do tretice nedal.

Siedmi Slováci

Jeho tím po turbulentnej sezóne stroskotal vo štvrťfinále na Sparte Praha. Dres Třinca si aktuálne obliekajú šiesti slovenskí reprezentanti: obrancovia Martin Marinčin, Patrik Koch a útočníci Libor Hudáček, Miloš Roman, Marko Daňo, Patrik Hrehorčák a bývalý reprezentant Vladimír Dravecký.

„Musíme sa zdvihnúť a s asistentom Jiřím Raszkom urobíme všetko preto, aby sa tak stalo,“ vyhlásil nový hlavný tréner Žabka podľa iDnes.cz.

