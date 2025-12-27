Moták rezignoval ako tréner Třinca. Strieda ho slovenský asistent Boris Žabka

Tri a pol sezóny vydržal Zdeněk Moták na lavičke HC tímu Oceláři Třinec, najúspešnejšieho hokejového klubu v Česku posledných rokov.
Nastal však čas, aby skončil a to z vlastnej vôle. Moravský klub v sobotu prijal jeho rezignáciu.
Mužstvo šestnásobného českého majstra dočasne prevzal doterajší slovenský asistent Boris Žabka.
Rekordných sedem prehier
Moták sa rozhodol skončiť po paitkovej prehre v Pardubiciach (3:5) v čase, keď sa Třinec nachádza na siedmej priečke extraligovej tabuľky. nedávno tím postihol nečakaný herný a výsledkový výpadok – sedem prehier za sebou. Je to negatívny rekord v klubovej histórii.
Postavil sa k tomu čelom
„Prevzal som osobnú zodpovednosť. Myslím si, že je fér voči majiteľom, vedeniu, realizačnému tímu aj hráčom a tiež fanúšikom, že som sa k situácii postavil čelom. Ďakujem všetkým,“ uviedol Moták na klubovom webe.
V prvých dvoch rokoch svojho pôsobenia v Třinci Moták nadviazal na úspešnú éru Václava Varaďu a s tímom s výraznou slovenskou stopou získal dva majstrovské tituly. V minulej sezóne to už do tretice nedal.
Tomáš Tatar našiel radosť z hokeja aj novú rolu. Pôsobenie vo Švajčiarsku si pochvaľuje
Siedmi Slováci
Jeho tím po turbulentnej sezóne stroskotal vo štvrťfinále na Sparte Praha. Dres Třinca si aktuálne obliekajú šiesti slovenskí reprezentanti: obrancovia Martin Marinčin, Patrik Koch a útočníci Libor Hudáček, Miloš Roman, Marko Daňo, Patrik Hrehorčák a bývalý reprezentant Vladimír Dravecký.
„Musíme sa zdvihnúť a s asistentom Jiřím Raszkom urobíme všetko preto, aby sa tak stalo,“ vyhlásil nový hlavný tréner Žabka podľa iDnes.cz.