Za zeleninu v taške päť rokov väzenia. Exriaditeľka úradu práce v Piešťanoch neodolala úplatku

Bývalá šéfka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany dostala za tašku plnú zeleniny päť rokov väzenia. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici.

Podľa obžaloby priniesla rajčiny, papriku a reďkovky do jej kancelária uchádzačka o finančný príspevok, ktorý potrebovala na rozbehnutie podnikania. Informovala o tom TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Vinu popiera

Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Martina Kellerová uviedla, že v obžalobe išlo o úplatky. Proti bývalej riaditeľke vypovedal muž, ktorý sa priznal, že za pomoc jej dal víno a čokoládu. Medzi dôkazmi tiež boli odposluchy telefonátov aj obrazové záznamy priamo z jej kancelárie.

Exriaditeľka však vinu popierala. „Popierala aj popiera, som prekvapený z výsledku,“ povedal obhajca Dalibor Kuciaň.

Pôvodný rozsudok zrušil Najvyšší súd

Súd ju uznal vinnú už po druhý raz. Pôvodný rozsudok totiž zrušil Najvyšší súd SR, pretože jeden zo svedkov nezložil pred výpoveďou prísahu. Sudca ho musel vypočuť znova a exriaditeľku poslal do väzenia.

„Uložil jej trest odňatia slobody vo výmere päť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej súd obžalovanej uložil trest zákazu činnosti, a to zákazu výkonu zamestnania, povolania alebo funkcie v orgánoch verejnej moci na dobu dvoch rokov,“ vyjadrila sa hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.

Obhajca podal odvolanie

Sudca obhajobe neuveril, tá totiž tvrdila, že zelenina v taške bola len vzorkami na ochutnanie. Obvinená totiž bola zamestnankyňou štátnej správy, kde platí nulová tolerancia a hodnota úplatku nie je rozhodujúca.

Obhajca nie je spokojný s rozsudkom, a preto podal odvolanie. O prípade tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.