Za rozvojom regiónu stoja ľudia, ktorí v ňom žijú

Aby sme vnímali rozdiely v návštevnosti jednotlivých regiónov Slovenska, nemusíme ani poznať oficiálne štatistiky cestovného ruchu. Východné Slovensko je vnímané ako „príliš ďaleko“ alebo „je tam čo pozerať?“. Pomohlo by návštevnosti regiónu, keby na východnom Slovensku objavili more? Pravdepodobne áno, prilákalo by totiž aj skupinu Slovákov, ktorí vyhľadávajú oddych na pláži. Na takýto objav sa však okresy ako Snina či Svidník spoliehať nemôžu. Preto musia hľadať iné spôsoby, ako prilákať Slovákov. Ročne ich navštívi približne 15-tisíc ľudí. Pre porovnanie návštevnosť v rozlohou podobných okresoch ako Galanta a Malacky je viac ako 60-tisíc ľudí. Pritom región ponúka množstvo zážitkov i zaujímavé miesta, častokrát unikátne i v rámci Európy. Pomôcť im môže prebiehajúci projekt Regióny občianskeho združenia Take naše, ktorého súčasťou je, okrem podpory miestnych remeselníkov a lokálnych organizácií, aj vytvorenie návodu na podporu menej rozvinutých regiónov „Rozhýb svoj región: tipy a rady”.

Faktom je, že 52,1% Slovákov uprednostňuje dovolenku či výlet na Slovensku (zdroj – Štatistický úrad Slovenskej republiky za rok 2022). I napriek bohatej spleti skanzenov, nádherných prírodných a historických zákutí, výbornej rusínskej kuchyni a šikovnosti miestnych remeselníkov, zostáva región neobjavený. Skvelé meno vo svete robí Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, jediné v Európe, no koľko Slovákov ho skutočne navštívilo? Región má čo ponúknuť, a nie je toho málo, otázka teda znie „Čo môžu regióny na Východnom Slovensku urobiť, aby ľudia chceli spoznávať aj miesta, ktoré sú ďalej ako Košice?“

Eva Kocanová, Soňa Kožárová, Katka Romanová z občianskeho združenia Take naše sa niekoľko rokov s nadšením venujú podpore cestovného ruchu v najvýchodnejších častiach Slovenska prostredníctvom prepájania lokálnych remeselníkov, sprievodcov a aktívnych ľudí so zážitkami pre návštevníkov regiónu v rámci projektu Objavte.

Svoje skúsenosti a nadšenie pre región vložili do projektu Regióny, ktorého cieľom je iniciovať záujem miestnych obyvateľov (okres Snina, Svidník a Medzilaborce) o rozvoj regiónu a ich vlastných zručností v oblasti najmä cestovného ruchu.

„Naštudovaním čísiel a dát o regióne sme odštartovali doslova „beh” po okresoch Severovýchodu Slovenska. Hľadali sme zaujímavých remeselníkov, miestnych aktívnych ľudí. Stretávali sme sa s nimi i s lokálnymi firmami, organizáciami a zástupcami inštitúcií, ktoré majú čo k rozvoju povedať.”, objasňuje priebeh projektu Eva Kocanová a dodáva, „Práve intenzívnou a systematickou prácou priamo v regiónoch si budujeme dôveru, učíme ľudí rozvíjať vlastný potenciál a ukazujeme cestu podnikavosti a aktívnemu občianstvu.”

Miestni remeselníci ponúkajú zážitky ľuďom, ktorí chcú pri návšteve regiónu objavovať jeho chute, vône a tradície.

Jozef a Ľubica Talarovičovci patria medzi remeselníkov, ktorí lásku k spracovaniu tradičnej vlny plstením odovzdávajú ďalej, „Dievčatá robia super projekt, ktorý priblížil ľuďom zo stredu a západu náš východný kút Slovenska. Návštevníci sa zoznámia s našim regiónom, tradíciami a prospieva to cestovnému ruchu. Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.”

Cenné informácie, ktoré sa podarilo počas stretnutí získať, sú súčasťou príručky sociálnej inovácie – Rozhýb svoj región: Tipy a rady. Ide o dokument, ktorý poskytuje návod, ako rozvíjať regióny smerom „zdola-nahor” prostredníctvom cestovného ruchu. Aký postup zvoliť, ako aktivovať miestnych k spolupráci. Na prípadovej štúdii Objavte Poloniny ponúka praktický, veľmi jasný a konkrétny postup, ako dosiahnuť aktiváciu regiónu. Príručka má poslúžiť všetkým, ktorí majú záujem rozvíjať cestovný ruch vo svojom regióne a chcú vedieť správne využiť potenciál lokality i jej ľudí. Príručka, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo na www.takenase.org/projekty/ je tak určená napríklad obciam, okresom, mimovládnym organizáciám venujúcim sa cestovnému ruchu a iným.

„V každom okrese sa nájdu aktívni ľudia, ktorí sú ochotní niečo robiť, len ich treba nakopnúť. Najdôležitejšou časťou našej práce bolo nájsť spôsob, ako v nich vzbudiť záujem, získať si ich dôveru a zapojiť ich do nejakej konkrétnej aktivity. Pri našich pracovných návštevách sme zistili, že našou veľkou výhodou je, že nie sme miestne. Vieme sa na región pozrieť bez záťaže z minulosti a prepájať aj zdanlivo neprepojiteľných hráčov. Ľudia boli spočiatku menej dôverčiví, nie je bežné, že sa ich niekto pýta na to, ako rozvíjať vlastný mikroregión. Napokon sa ľady prelomili a my sme našli množstvo ľudí, ktorí sa chcú angažovať.” zhodnotila stretnutia v regiónoch Katka Romanová.

Remeselníci a organizácie z Východného Slovenska, ktorí majú záujem o spoluprácu a participovať na rozvoji v regióne, môžu kontaktovať občianske združenie na info@takenase.org.

Projekt Regióny je realizovaný s podporou Nadácie Pontis, spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs.

Občianske združenie Take naše vzniklo v roku. 2020.Tri baby – Eva Kocanová, Soňa Kožárová, Katka Romanová – baví vymýšľať a realizovať nápady v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Stoja za úspešnými projektmi Objavte Poloniny a Objavte Bardejov. Pomáhajú zviditeľňovať región a prepájať miestnych ľudí, remeselníkov, ktorí ponúkajú návštevníkom netradičný zážitok. Celý príbeh si môžete prečítať v rozhovore pre Akčné ženy.

