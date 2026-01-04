Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy

Polícia eviduje od januára 2025 celkovo 417 podaní, ktoré sa týkajú možného ohrozenia bezpečnosti na školách. Ako koncom uplynulého roku pre médiá povedal viceprezident Policajného zboruRastislav Polakovič, vo väčšine prípadov boli hlásenia o ohrození takzvaných mäkkých cieľov podávané prostredníctvom kontakného policajta, ktorého má každá základná aj stredná škola.
„Na jednotlivých okresných riaditeľstvách (polície) boli zriadené pracovné skupiny, kde sa každý incident individuálne posudzuje,“ zdôraznil Polakovič. Doplnil, že polícia po minuloročnom vražednom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ktorý si vyžiadal dve obete, vytvorila informačný systém ochrany mäkkých cieľov. „Kde sú uvedené školy, kde sú presne popísané vchody a východy, kde sú popísané problémy, ktoré by mohli vzniknúť. Je to mometálne v pilotnej fáze,“ uviedol viceprezident polície.
Polakovič tiež pripomenul koncept „Uteč-skry sa-bojuj“, ktorý by mal zvýšiť povedomie o tom, ako sa správať v kritických situáciách. „Je k tomu natočené aj video,“ doplnil s tým, že to bude distribuované na jednotlivé policajné pracoviská, aby ho ďalej šírili.