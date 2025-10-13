Za oponou: Michal Domonkoš o Harrym Potterovi, detských hlasoch a budúcnosti slovenského dabingu - ROZHOVOR

Michala Domonkoša väčšina ľudí pozná cez hlas, ktorý prepožičal množstvu filmových a seriálových postáv. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips sme sa s ním rozprávali nielen o dabingu a herectve.
Daniela Vojtasová Miss 2023: Tanec, korunka a rozhodnutia, ktoré jej zmenili život - ROZHOVOR
Ako sa menil dabing na Slovensku očami niekoho, kto stál za mikrofónom už v detstve? Michal Domonkoš – hlas Draca Malfoya v legendárnom Harrym Potterovi, či Sama v Pánovi prsteňov – prezradí, čo dabérstvo znamená v praxi a aké skúsenosti mu táto práca priniesla aj do bežného života.
Vo video rozhovore sa dozviete aj:
- aké výzvy prináša dabovanie detských i ikonických postáv
- čo všetko (ne)vidíte pri dabovaní rozprávok a filmov pre slovenský trh
- ako sa mení slovenský dabing v ére digitalizácie a streamovacích platforiem
- prečo je hlas v herectve rovnako dôležitý ako tvár
- a aké nezvyčajné otázky Michala Domonkoša naozaj prekvapili
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách: