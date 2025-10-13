Za oponou: Michal Domonkoš o Harrym Potterovi, detských hlasoch a budúcnosti slovenského dabingu - ROZHOVOR

Rozhovor Fish & Chips s Michalom Domonkošom.
Matej "Mett" Martinček
1 min. čítania
Slovensko Filmy a TV Filmy a TV z lokality Slovensko

Michala Domonkoša väčšina ľudí pozná cez hlas, ktorý prepožičal množstvu filmových a seriálových postáv. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips sme sa s ním rozprávali nielen o dabingu a herectve.

Ako sa menil dabing na Slovensku očami niekoho, kto stál za mikrofónom už v detstve? Michal Domonkoš – hlas Draca Malfoya v legendárnom Harrym Potterovi, či Sama v Pánovi prsteňov – prezradí, čo dabérstvo znamená v praxi a aké skúsenosti mu táto práca priniesla aj do bežného života.

Vo video rozhovore sa dozviete aj:

  • aké výzvy prináša dabovanie detských i ikonických postáv
  • čo všetko (ne)vidíte pri dabovaní rozprávok a filmov pre slovenský trh
  • ako sa mení slovenský dabing v ére digitalizácie a streamovacích platforiem
  • prečo je hlas v herectve rovnako dôležitý ako tvár
  • a aké nezvyčajné otázky Michala Domonkoša naozaj prekvapili
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Michal Domonkoš
Okruhy tém: Dabing Harry Potter Herec Pán prsteňov Rozhovory
Podcast: Fish & Chips
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk