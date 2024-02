Za marihuanu 25 rokov? Gašparove zmeny novely Trestného zákona môžu zničiť život mastičkárovi

Známemu mastičkárovi Josefo Šipošovi, ktorému našli policajti v dome v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec začiatkom roku 2021 veľké množstvo sušenej konopy, mala novela Trestného zákona pomôcť.

Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, po navrhovaných zmenách koaličného poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) mu hrozí ešte vyšší trest ako 16 rokov.

Psychicky je na tom zle

„Ak to porovnáme s textom, ktorý vychádza z toho pozmeňujúceho návrhu, skutočne ten trest sa môže vyšplhať až na 25 rokov,“ ozrejmil advokát Igor Ribár.

„Psychicky som na tom veľmi zle, lebo niečo som si odsedel a zanechalo to vo mne veľké stopy. Snažím sa zaradiť do života normálnym spôsobom a teraz mám ísť na doživotie?“ pýta sa obžalovaný Josef Šipoš.

Po prepustení z väzby sa mastičkár zamestnal v odťahovej službe a aktuálne čaká na odvolacie konanie. Zároveň veril, že bude môcť viesť riadny život.

Prehodnotí zmeny?

„Ja som nikomu neublížil, ja som nič nepredával, nikoho som nezabil. Neviem, prečo mám dostať 25 rokov,“ povedal Šipoš. Pritom minister spravodlivosti SR Boris Susko uviedol, že ak je niekto vo výkone trestu odňatia slobody viac ako päť rokov, tak jeho návrat do spoločnosti je veľmi komplikovaný.

Poslanec Gašpar vysvetľuje, že zmenami chceli odlíšiť užívateľov od dílerov a sľúbil, že to ešte prehodnotí.

„Súhlasím s vami, je to drakonický trest. Chcem veriť, že urobíme zmenu, ja ho do detailov nepoznám. Nestojí to za to, prehodnotiť tie sadzby? Som ochotný sa na to individuálne pozrieť,“ dodal Gašpar.

