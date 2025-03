Za celú sezónu dal tri góly a teraz tri v jednom zápase! Po výprasku 0:8 je stav série 1:1 - VIDEO

Dvanásteho februára žilinskí hokejisti doma rozdrvili hráčov Spišskej Novej Vsi 8:0 a postarali sa o najvyššie víťazstvo sezóny v zápase, v ktorom ako súper nefigurovali Nové Zámky.

Po mesiaci a týždni sa tá istá Žilina v play-off dočkala rovnakého výsledku, ale v opačnom garde. Osmičku bez streleného gólu jej uštedrila Banská Bystrica. „Barani“ vyrovnali stav štvrťfinálovej série na 1:1.

Prvé tri góly

Hostia z Banskej Bystrice na rozdiel od prvého zápasu zachytili úvod a vďaka dvom gólom útočníka Oleksija Mykluchu viedli po šiestich minútach 2:0. Neskôr Myklucha už za rozhodnutého stavu 6:0 pridal aj tretí presný zásah a dovŕšil hetrik.

Boli to jeho prvé tri góly v drese Banskej Bystrice, kam prestúpil zo Spišskej Novej Vsi. Na Spiši odohral v tejto sezóne 38 zápasov a strelil v nich tri góly, rovnako ako teraz v ôsmich dueloch za Banskú Bystricu.

Bude to drahé

„Vždy je dobré vyhrávať a ešte lepšie, keď tam padnú nejaké góly. Určite ma to bude niečo stáť. Hovoril som si, že keď dám jeden, tak to zlomím. Určite to poteší. Bude to však drahé, keďže to boli prvé góly za Banskú Bystricu,“ potvrdil Myklucha na klubovom webe Banskobystričanov.

Čisté konto

Hostia spod Urpína domácim nielenže nepovolili žiadny gól, ale po štvrtom zásahu v polovici zápasu vyhnali z bránky Connora Lacouvéeho. Ten však inkasoval už po dvoch minútach pobytu na ľade od Matthewa Wedmana.

Na druhej strane Zachary Emond vychytal druhýkrát počas krátkeho angažmánu v Banskej Bystrici čisté konto, pripísal si 34 zákrokov.

Osem gólov, ale len 1:1

„Popadalo nám to tam a sme za to vďační. Je to však 1:1 v sérii a je úplne jedno, či vyhráte o gól alebo o osem gólov. Jednoducho je to jeden bod. Vieme, akú kvalitu má Žilina, takže s pokorou ideme domov,“ vyhlásil tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh.

Robili oblúky

Tréner Žiliny Milan Bartovič pomenoval príčiny vysokej prehry o osem gólov.

„Nehodnotí sa ľahko, keď jednoznačne prehráte. Na druhej strane vieme, kde sme urobili chyby. Nemali sme play-off nastavenie, namiesto dohrávania súbojov sme robili na ľade oblúky, uhýbali sme sa strelám, pri góloch sme neblokovali strely. Sú to princípy, ktoré nás zdobia celú sezónu, ale teraz absentovali. Možno je dobre, že prišla takáto facka, aby sme si zase uvedomili veci, ktoré musíme plniť, ak chceme byť úspešní,“ uviedol Milan Bartovič na žilinskom webe.