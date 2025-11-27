Za bombový útok na Krymský most pôjde osem ľudí do väzenia na doživotie

Ničivý výbuch na Krymskom moste si v roku 2022 vyžiadal päť životov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Krymský most
Krymský most. Foto: ilustračné, SITA/AP
Ruský súd poslal vo štvrtok do väzenia na doživotie osem ľudí, ktorí boli uznaní za vinných v súvislosti s výbuchmi na Krymskom moste v roku 2022.

Útok nákladným autom naloženým výbušninami podľa Kyjeva aj Moskvy zorganizovali ukrajinské tajné služby. „Obžalovaní boli uznaní za vinných a odsúdení na doživotie,“ uviedol na Telegrame ruský vojenský súd v meste Rostov nad Donom.

Výbuch nálože nastraženej v prechádzajúcom nákladnom aute zabil 8. októbra 2022 piatich ľudí vrátane posádky okoloidúceho vozidla. Explózia na 19 kilometrov dlhom moste, ktorý je najdlhším v Európe, poškodila viacero mostných polí vrátane železničnej trate a narušila dôležitú zásobovaciu trasu pre okupačné ruské jednotky bojujúce na Ukrajine.

K výbuchu, ku ktorému sa prihlásili ukrajinské tajné služby, došlo deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oslávil 70. narodeniny.

