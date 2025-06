Ukrajina opäť zaútočila na Krymský most, zverejnili aj zábery výbuchu - VIDEO

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v utorok oznámila, že pod Krymským mostom, ktorý spája anektovaný polostrov s Ruskom, odpálila bombu. Je to už tretí útok na most od začiatku ruskej invázie v roku 2022. SBU uviedla, že „vykonala novú unikátnu špeciálnu operáciu a zasiahla Krymský most – tentoraz pod vodou“.

Zverejnené zábery ukazujú výbuch vychádzajúci z vody a lietajúce trosky, pričom na fotografii je vidieť poškodenie bočnej časti mosta. Rozsah škôd však zostáva nejasný a podľa dostupných informácií bol 19-kilometrový most v utorok popoludní v prevádzke. Ruské štátne médiá informovali, že most bol dočasne uzavretý na približne štyri hodiny.

SBU tvrdí, že na jeden z podvodných pilierov mosta umiestnila viac ako tisíc kilogramov výbušniny. Ukrajina považuje most za legitímny vojenský cieľ, keďže slúži na presun ruských vojakov a techniky pri invázii.