Sklad ropy na Kryme, ktorý okupujú Rusi, sa rozhorel s novou intenzitou

Podľa telegramového kanálu Krymský vietor môže ísť o výsledok ďalšieho útoku ukrajinských dronov.
V ropnom sklade ATAN v obci Hvardijske na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý okupuje Rusko, sa so zvýšenou intenzitou opäť rozhorel požiar, ktorý tam vypukol v noci na 17. októbra. Sklad vtedy bol terčom útoku ukrajinských špeciálnych síl. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje telegramový kanál Krymský vietor.

Požiar, ktorý ešte v pondelok hasili tri hasičské vozidlá, opäť intenzívnejšie prepukol v utorok ráno a nad zariadením bolo vidieť hustý stĺp dymu, uviedol Krymský vietor. Miestni obyvatelia podľa neho hlásili, že v noci na utorok počuli systémy protivzdušnej obrany a spozorovali drony. Podľa telegramového kanálu je zatiaľ nejasné, či opätovné prepuknutie požiaru súvisí s najnovšou aktivitou dronov.

Kazašské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že závod na spracovanie plynu v ruskej Orenburskej oblasti bol nútený pozastaviť príjem plynu z Kazachstanu po útoku ukrajinského dronu na zariadenie.

Ukrajina naďalej útočí na ruskú vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach aj hlboko v Rusku. Ide o účasť stratégie znižovania útočných schopností Moskvy.

