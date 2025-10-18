Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku

Incident sa podľa ukrajinského námorníctva stal pri odrážaní útoku dronov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Stíhačka SU-30SM. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný polostrov a na ruské územie. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to v piatok hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk.

Podľa Pletenčuka zachytená rádiová komunikácia ukázala, že pilot stíhačky zahynul. „Nepriateľ pravdepodobne zostrelil vlastnú viacúčelovú stíhačku pri odrážaní útoku (ukrajinských) dronov,“ konštatoval Pletenčuk.

Útok ukrajinských dronov pravdepodobne zasiahol zariadenie v blízkosti leteckej základne Gvardejskoje na Kryme a zábery ukazujú horiaci ropný sklad, informoval telegramový kanál Krymský vietor.

Ukrajinské špeciálne jednotky neskôr potvrdili, že ich drony poškodili ropný sklad a závod Gvardejskoje, a zverejnili video z pohľadu dronu.

Okruhy tém: Krym Ruské lietadlo vojna na Ukrajine zostrelenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk