Rusi nad Krymom zostrelili vlastnú stíhačku

Rusko nad Krymom zostrelilo vlastnú stíhačku Su-30SM, keď sa jeho protivzdušná obrana v noci snažila zachytiť ukrajinské drony letiace na okupovaný polostrov a na ruské územie. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to v piatok hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk.
Podľa Pletenčuka zachytená rádiová komunikácia ukázala, že pilot stíhačky zahynul. „Nepriateľ pravdepodobne zostrelil vlastnú viacúčelovú stíhačku pri odrážaní útoku (ukrajinských) dronov,“ konštatoval Pletenčuk.
Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu
Útok ukrajinských dronov pravdepodobne zasiahol zariadenie v blízkosti leteckej základne Gvardejskoje na Kryme a zábery ukazujú horiaci ropný sklad, informoval telegramový kanál Krymský vietor.
Ukrajinské špeciálne jednotky neskôr potvrdili, že ich drony poškodili ropný sklad a závod Gvardejskoje, a zverejnili video z pohľadu dronu.